Son dakika haberi | Dolu yağışı yolları beyaza bürüdü, tarlalar sular altında kaldı
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Son dakika haberi | Dolu yağışı yolları beyaza bürüdü, tarlalar sular altında kaldı

Son dakika haberleri... Dolu yağışı yolları beyaza bürüdü, tarlalar sular altında kaldı Eflani'de dolu ve yağmur yağışı etkili oldu Karabük'ün Eflani ilçesinde akşam saatlerinde aniden bastıran ve 10 dakika boyunca etkili olan dolu yağışı yolları beyaza bürürken ekili alanlar ise sular altında kaldı.

18.06.2020 19:34 | Son Güncelleme: 18.06.2020 20:03

Dolu yağışı yolları beyaza bürüdü, tarlalar sular altında kaldı

Eflani'de dolu ve yağmur yağışı etkili oldu

KARABÜK - Karabük'ün Eflani ilçesinde akşam saatlerinde aniden bastıran ve 10 dakika boyunca etkili olan dolu yağışı yolları beyaza bürürken ekili alanlar ise sular altında kaldı.

Eflani ilçesine bağlı Esencik ve Bostancılar köylerinde aniden bastıran dolu her tarafı beyaza bürüdü. Yolda seyreden bir sürücünün cep telefonu ile kaydettiği o anlarda yollar adeta beyaza büründü. Dolu yağışının ardından bastıran ve metrekareye 14 kilogram yağmurun düştüğü köylerde ise bahçelerde bulunan ürünler ile ekili arazilerin sular altında kaldı.

Son dakika haberi | Dolu yağışı yolları beyaza bürüdü, tarlalar sular altında kaldı

Kaynak: İHA

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