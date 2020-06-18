Son dakika haberi | Dolu ve sağanak etkili oldu Son dakika haberleri... Amasya'da sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi.

Amasya'da sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde aniden bastıran sağanak ve dolu nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, bazı iş yerlerini su bastı. Ferhat ile Şirin Aşıklar Müzesi yakınındaki Tokat yolunda ise kısmi göçük meydana geldi. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kaynak: AA