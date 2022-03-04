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Son dakika haberi... Dolmabahçe Sarayı'nın marangozhanesinde yangın çıktı

AA, İlyas Kaçar - Güncel
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Son dakika haberi... Dolmabahçe Sarayı'nın marangozhanesinde yangın çıktı

Son dakika haberlerine göre İstanbul Beşiktaş'taki Dolmabahçe Sarayı'nın marangozhanesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

İstanbul Beşiktaş'taki Dolmabahçe Sarayı'nın marangozhanesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Dolmabahçe Sarayı'da selamlık bölümündeki tarihi eserlerin restore edildiği marangozhanede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı.

Görevli personel durumu fark ederek itfaiye ekiplerine haber verdi.

Beşiktaş ve Beyoğlu Belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri yangını söndürmek üzere çalışmalara başladı.

AA / İlyas Kaçar - Güncel

Dolmabahçe Sarayı, İstanbul Beşiktaş, İtfaiye, Yangın, Güncel, Haberler

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