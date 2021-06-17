Son dakika haberi! Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel mezarı başında anıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi! Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel mezarı başında anıldı

Son dakika haberi! Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel mezarı başında anıldı
Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, ölümünün 6. yılında memleketi Isparta'daki anıt mezarı başında düzenlenen törenle anıldı.

Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, ölümünün 6. yılında memleketi Isparta'daki anıt mezarı başında düzenlenen törenle anıldı.

Atabey ilçesine bağlı İslamköy'de Demirel'in mezarının bulunduğu Çalca Tepesi'nde düzenlenen törende, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Demirel'in anıt mezarına gül konulan törende, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, anıta Cumhurbaşkanlığı çelengini sundu.

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal da Demirel'in anıt mezarına çelenk sunarak dua etti.

Tören, Demirel'in öz geçmişinin okunmasının ardından sona erdi.

Törene, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, İl Emniyet Müdürü Metin Akay ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sabri Küyük de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen

Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şuşa'da tarihi yerleri gezdi ve Cıdır Ovası şenliklerine katıldı
Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şuşa'da tarihi yerleri gezdi ve Cıdır Ovası şenliklerine katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile ortak basın toplantısında konuştu: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile ortak basın toplantısında konuştu: (1)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Mustafa Şentop Emmanuel Macron Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emel Sayın Merve Dizdar Tuğrul Tülek Serenay Sarıkaya
Spor Diego Cristiano Yiğit Şardan Roberto Mancini Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi! Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel mezarı başında anıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.6.2021 14:09:15. #1.16#

title