Son dakika haberi! Döküm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü Son dakika gündem haberi: Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bir döküm fabrikasında yangın çıktı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bir döküm fabrikasında yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki döküm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

Kaynak: AA