ÇORUM- DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - Koronavirüsü yenen başhekim "basit kurallara uyun" çağrısı yaptı
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ÇORUM- DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - Koronavirüsü yenen başhekim "basit kurallara uyun" çağrısı yaptı

07.12.2020 11:15 | Son Güncelleme: 07.12.2020 11:44

Çorum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele ederken kendisi de hastalığa yakalanan Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mesut Sezikli, herkesi maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaya çağırdı.

Çorum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele ederken kendisi de hastalığa yakalanan Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mesut Sezikli, herkesi maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaya çağırdı.

Kentte yaklaşık 1,5 yıldır görev yapan evli ve 3 çocuk babası Sezikli'ye, hastalık belirtileri göstermesi üzerine yaptırdığı testin ardından Kovid-19 teşhisi konuldu.

Bir haftalık tedavinin ardından sağlığına kavuşan ve yeniden görevine dönen Sezikli, hastalara şifa dağıtmak için mücadele veriyor.

Tedavi sürecinde yaşadıklarını AA muhabirine anlatan Sezikli, hastalığın baş ağrısı, burun tıkanıklığı gibi gribal enfeksiyon belirtileriyle ortaya çıktığını söyledi.

Şikayetlerinin uzaması üzerine test yaptırınca hastalığa yakalandığını öğrendiğini belirten Sezikli, bir gece hastanede tedavi gördüğünü, sonra şikayetlerinin ağır olmaması üzerine tedaviye evde devam ettiklerini anlattı.

Bir haftalık tedavi sürecinin ardından testin negatife dönmesiyle görevine döndüğünü dile getiren Sezikli, "Zor bir süreçti. Hem görevimizden ayrı kalmanın hem de hastalığın verdiği sıkıntılar içinde kendimi dinleme fırsatım oldu. 'Acaba nerede hata yaptık da bu hastalığa kapıldık, bu nedenle hizmetten de geri kaldık' şeklinde düşüncelere girdim." dedi.

Sağlık çalışanları olarak çok ağır bir yükün altında bulunduklarını vurgulayan Sezikli, şöyle devam etti:

"Bir sağlık çalışanı olarak, diğer hekimlerimize artı bir hasta olarak yük olmamın üzüntüsüne kapıldım. Karantina süreci dolayısıyla hizmetten geri kalıyor olmak da benim için ayrı bir üzüntü sebebi. Hemşiremiz, hekimimiz, yardımcı sağlık personelimizle 9 aydır çok ağır bir yükü taşımaya çalışıyoruz. Devletimizin geniş olanaklarıyla bunu da bir şekilde başarıyoruz ama herkesin bu konuda sorumluluğunun olduğunu düşünüyorum çünkü hastalık sadece kişiyi değil, sağlık sistemini, hastaneyi etkiliyor. Hastalığa yakalanmamak, hem kendimiz hem sağlık çalışanları için maske, mesafe ve hijyene çok dikkat etmemiz gerekiyor."

Sezikli, tedavi sürecinin hem hasta hem de sağlık çalışanı açısından ağır olduğuna işaret ederek, "Belki bir müddet daha Kovid-19 ile baş başa kalacağız. En az zararı görebilmemiz, sevdiklerimizi kaybetmememiz, sağlıklı şekilde hayata tutunabilmemiz için basit kuralları uygulamamız gerekiyor. Maske, mesafe ve hijyen konusunda çok dikkatli olmamız lazım çünkü virüs sadece ülkemizi değil, tüm dünyayı etkiliyor ve çok canlar alıyor. Bu süreci hep birlikte atlatmalıyız."

ÇORUM- DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - Koronavirüsü yenen başhekim 'basit kurallara uyun' çağrısı yaptı
ÇORUM- DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - Koronavirüsü yenen başhekim 'basit kurallara uyun' çağrısı yaptı
ÇORUM- DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - Koronavirüsü yenen başhekim 'basit kurallara uyun' çağrısı yaptı
ÇORUM- DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - Koronavirüsü yenen başhekim 'basit kurallara uyun' çağrısı yaptı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

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