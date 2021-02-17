Doktor önce diyetisyen eşini öldürdü, ardından aynı silahla yaşamına son verdi
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Doktor önce diyetisyen eşini öldürdü, ardından aynı silahla yaşamına son verdi

17.02.2021 18:57 | Son Güncelleme: 17.02.2021 19:24
Doktor önce diyetisyen eşini öldürdü, ardından aynı silahla yaşamına son verdi

Antalya'da diyetisyen ve doktor karı koca evlerinde ölü bulundu. Doktorun önce diyetisyen eşini öldürdüğü, ardından aynı silahla yaşamına son verdiği belirlendi. Çiftin cansız bedenlerini ise kreşten gelen kızları ile anneanne buldu. Kadının babası ise "Yetiş, dedi bana ama yetişemedim" diye feryat etti.

Antalya'nın Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi 3043 Sokak üzerindeki bir apartmanın 3. kat dairesinde saat 17.00 sırasında meydana gelen olayda, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doktor Yusuf Onur Kaan Bozkurt ile Gamze Kaçar Bozkurt, iddiaya göre öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı.

KÜÇÜK KIZLARI KAPIYI ÇALDI AÇAN OLMADI

Cinnet getiren Kaan Bozkurt, önce eşini silahla vurduktan sonra kendi de aynı silahla yaşamına son verdi. Acı olayı ise çiftin akşam saatlerinde kreşten eve gelen kızları fark etti. Kapıyı çalan küçük kız açılmayınca karşı dairedeki akrabasının yanına gitti. Gamze Kaçar Bozkurt'un annesi Nurdan Kaçar, anahtarla eve girdiğinde çiftin kanlar içinde yerde yattıklarını gördü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Bozkurt çiftinin yaşamlarını kaybettiğini belirledi. Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından Yusuf Onur Kaan Bozkurt ve Gamze Kaçar Bozkurt'un cansız bedenleri otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

"'YETİŞ' DEDİ YETİŞEMEDİM"

Acı haberi alan çiftin yakınları ise olay yerinde gözyaşlarına boğuldu. Gamze Kaçar Bozkurt'un kardeşlerini polis ekipleri güçlükle sakinleştirdi. Gamze Kaçar Bozkurt'un babası, "Nasıl dayanacağım ben buna, yetiş, dedi bana ama yetişemedim" diye ağladı.

Doktor önce diyetisyen eşini öldürdü, ardından aynı silahla yaşamına son verdi
Doktor önce diyetisyen eşini öldürdü, ardından aynı silahla yaşamına son verdi
Doktor önce diyetisyen eşini öldürdü, ardından aynı silahla yaşamına son verdi
Doktor önce diyetisyen eşini öldürdü, ardından aynı silahla yaşamına son verdi
Doktor önce diyetisyen eşini öldürdü, ardından aynı silahla yaşamına son verdi
Doktor önce diyetisyen eşini öldürdü, ardından aynı silahla yaşamına son verdi
Doktor önce diyetisyen eşini öldürdü, ardından aynı silahla yaşamına son verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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