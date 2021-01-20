Son dakika haberi: Doğumunun ardından bebeği bıçaklayarak öldürdü (2)
20.01.2021 13:28 | Son Güncelleme: 20.01.2021 13:35
Gelen son dakika haberine göre ADLİYEYE SEVK EDİLDİ?İzmit Yenişehir Mahallesi'nde evinde dünyaya getirdiği bebeğini doğumun ardından bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen M.T., Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü'nde alınan ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
?İzmit Yenişehir Mahallesi'nde evinde dünyaya getirdiği bebeğini doğumun ardından bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen M.T., Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü'nde alınan ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı