Son dakika haberi | Doğum yaparken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
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Son dakika haberi | Doğum yaparken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Son dakika haberi | Doğum yaparken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... Samsun'da doğum yaparken kalp krizi geçiren kadın hayatını kaybederken, sezaryenle alınan bebek ise hastanede tedavi altına alındı.

Samsun'da doğum yaparken kalp krizi geçiren kadın hayatını kaybederken, sezaryenle alınan bebek ise hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Havza ilçesinin Şeyhşafi Mahallesi'nde ikamet eden 9 aylık hamile Nazlı Yıldırım (35), eşi Adem Yıldırım ile birlikte dün akşam Vezirköprü Devlet Hastanesine giderek burada anne karnındaki bebeğini kontrol ettirmek istediler. Doktorlar 3. çocuklarını bekleyen Yıldırım çiftinin hastaneye geldiklerinde doğumun başladığını tespit ettiler. Bu sırada normal doğum sırasında Nazlı Yıldırım kalp krizi geçirdi. Doktorlar kalbi duran anneye müdahale ederken bu sırada bebeği de anne karnından sezaryenle aldılar. Sezaryenle dünyaya gelen kız çocuğu ve annesi Nazlı Yıldırım ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Nazlı Yıldırım yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bebek ise hastanede tedavi altına alındı. Nazlı Yıldırım'ın ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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