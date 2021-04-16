Son dakika haberi: Doğum sırasında ölen bebeğinin mezarı başında ölü bulundu

Son dakika habere göre İZMİT'te 3 gündür kayıp olan Muammer M. (36), 6 ay önce doğum sırasında hayatını kaybeden oğlunun mezarı başında ölü bulundu.

İZMİT'te 3 gündür kayıp olan Muammer M. (36), 6 ay önce doğum sırasında hayatını kaybeden oğlunun mezarı başında ölü bulundu. Başından tabancayla vurulan Muammer M.'nin, intihar etmiş olabileceği üzerinde duruluyor.

İzmit'te 3 gündür oğlu Muammer M.'den haber alamayan Erkan M., 6 ay önce doğum sırasında hayatını kaybeden torununa dua etmek için bu sabah Bağçeşme Mezarlığ'na gitti. Erkan M., oğlu Muammer'i yerde yatarken hareketsiz buldu, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibi, başından tabancayla vurulan Muammer M.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından Muammer M.'nin cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü.Soruşturma başlatan polis ekipleri, psikolojik sıkıntıları olduğu ifade edin Muammer M.'nin intihar etmiş olabileceği üzerinde duruyor.

- Kocaeli

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergün AYAZ