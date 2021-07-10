Son dakika haberi | Doğum sırasında düşürüldüğü iddia edilen Azra bebek, ölüm kalım savaşı veriyor (2)
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Son dakika haberi | Doğum sırasında düşürüldüğü iddia edilen Azra bebek, ölüm kalım savaşı veriyor (2)

Son dakika haberi | Doğum sırasında düşürüldüğü iddia edilen Azra bebek, ölüm kalım savaşı veriyor (2)
Demirören Haber Ajansı / Yusuf Kantarlı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNDEN İNCELEME Adana'da, özel hastanede ikinci çocuğunu dünyaya getiren Kader Şahin ile eşi Yavuz Şahin'in Azra ismini verdikleri bebeklerinin doğumda düşürüldüğü iddiası üzerine İl Sağlık Müdürlüğü'nce inceleme başlatıldı.

SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNDEN İNCELEME 

Adana'da, özel hastanede ikinci çocuğunu dünyaya getiren Kader Şahin ile eşi Yavuz Şahin'in Azra ismini verdikleri bebeklerinin doğumda düşürüldüğü iddiası üzerine İl Sağlık Müdürlüğü'nce inceleme başlatıldı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf Kantarlı

Doğum sırasında düşürüldüğü iddia edilen Azra bebek ölüm kalım savaşı veriyor! Aile soluğu savcılıkta aldı
Doğum sırasında düşürüldüğü iddia edilen Azra bebek ölüm kalım savaşı veriyor! Aile soluğu savcılıkta aldı
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