Son dakika haberi | Doğum sırasında düşürüldüğü iddia edilen Azra bebek, ölüm kalım savaşı veriyor (2)
Son dakika haberine göre SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNDEN İNCELEME Adana'da, özel hastanede ikinci çocuğunu dünyaya getiren Kader Şahin ile eşi Yavuz Şahin'in Azra ismini verdikleri bebeklerinin doğumda düşürüldüğü iddiası üzerine İl Sağlık Müdürlüğü'nce inceleme başlatıldı.
SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNDEN İNCELEME
Adana'da, özel hastanede ikinci çocuğunu dünyaya getiren Kader Şahin ile eşi Yavuz Şahin'in Azra ismini verdikleri bebeklerinin doğumda düşürüldüğü iddiası üzerine İl Sağlık Müdürlüğü'nce inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf Kantarlı