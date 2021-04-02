Son dakika haberi! Sokağa çıkma kısıtlaması başladı
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Son dakika haberi! Sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "çok yüksek risk" kategorisinde bulunan Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 7 ilde, salgınla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sokak ve caddelerde sessizlik hakim oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "çok yüksek risk" kategorisinde bulunan Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 7 ilde, salgınla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sokak ve caddelerde sessizlik hakim oldu.

Sakarya'da normal zamanda kentin en işlek adreslerinden Çark Caddesi, Tarihi Uzun Çarşı, Demokrasi ve Gar meydanları ile Donatım Park ve Millet Bahçesi sessizliğe büründü.

Polis, jandarma ve zabıta ekipleri ile mahalle bekçileri, kent genelinde denetimlerini sürdürüyor.

Zonguldak

Zonguldak'ta normalde yoğunluk yaşanan Gazipaşa ve Milli Egemenlik caddeleri ile kentin simgesi olan Madenci Anıtı önünde sessizlik hakim.

Kısıtlamanın başlamasıyla vatandaşlar evlerine çekilirken, polis ekipleri de bariyerlerle Gazipaşa Caddesi'ni kapattı.

Ekipler, kimsenin sokakta olmasına izin vermedi.

Karabük

Karabük ve ilçelerindeki işlek cadde ve meydanları da sessizliğe büründü.

İl merkezinde bulunan ve günün her saati yoğun olan Fevzi Fırat, Kemal Güneş, Albay Karaoğlanoğlu caddeleri ve Kent Meydanı boş kaldı.

Kent giriş ve çıkışları ile bazı kavşaklarda oluşturdukları noktalarda kontrollerini sürdüren polis, jandarma ve bekçiler, kimlik ve izin belgesi kontrolü yapıyor.

Kocaeli

Saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde Kocaeli'de trafik yoğunluğu yaşandı. Evlerine dönmek isteyenler, D-100 kara yolunun İzmit kesiminde yoğunluk oluşturdu.

Vatandaşların evlerine çekilmesiyle kentin işlek bölgelerinden Yürüyüş Yolu ve Fethiye Caddesi sessizliğe büründü.

Kentin farklı bölgelerinde denetimlere başlayan polis ekipleri, tedbirlere uyulup uyulmadığını kontrol etti.

Bolu

Kısıtlamanın başlamasının ardından kentin en işlek merkezlerinden Kent ve Demokrasi Meydanı ile İzzet Baysal Caddesi ve çevresi boşaldı.

Polis ekipleri ve mahalle bekçileri, kentin çeşitli noktalarında denetim yaptı.

Ekipler, sokaktaki kişiler ile sürücülerin izin belgelerini kontrol etti.

Türk Kızılay Bolu Şubesi ekipleri, polis ve jandarma kontrol noktalarını ziyaret ederek görev başındakilere çorba ve çay ikramında bulundu.

Belediye temizlik işçileri de boş kalan cadde ve sokakları temizledi.

Düzce

Düzce'de yaya ve araç trafiğinin en yoğun olduğu İstanbul ve Gaziantep caddeleri ile Anıtpark Meydanı sessizliğe büründü.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde denetimlerini yoğunlaştırdı. Kurallara uymayanlara idari para cezası kesildi.

Son dakika haberi! Sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Son dakika haberi! Sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Son dakika haberi! Sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Son dakika haberi! Sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş

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