Son dakika haberi... Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
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Son dakika haberi... Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

10.01.2021 17:00 | Son Güncelleme: 10.01.2021 17:04

Son dakika haberleri: Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 7 ilde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 7 ilde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Sakarya'da Kovid-19 ile mücadele amacıyla ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde cadde ve meydanlar boş kaldı.

Kentin normal zamanda en işlek adreslerinden Çark Caddesi, Tarihi Uzun Çarşı, Demokrasi ve Gar meydanlarında sakinlik hakim.

Hafta sonları yoğunluğun yaşandığı Donatım Park da sessizliğe büründü.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde denetimlerini sürdürüyor.

Son dakika haberi... Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
Son dakika haberi... Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
Son dakika haberi... Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
Son dakika haberi... Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yozoğlu

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