Son dakika haberi... Doğu Kudüs'te araçlı saldırı girişimi: 6 İsrail polisi yaralandı
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Son dakika haberi... Doğu Kudüs'te araçlı saldırı girişimi: 6 İsrail polisi yaralandı

Son dakika haberi... Doğu Kudüs'te araçlı saldırı girişimi: 6 İsrail polisi yaralandı
Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinli olduğu belirtilen bir kişinin araçlı saldırı girişimi sonucu 6 İsrail polisi yaralandı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinli olduğu belirtilen bir kişinin araçlı saldırı girişimi sonucu 6 İsrail polisi yaralandı.

İsrail Polis Sözcüsü Micky Rosenfeld, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde bir kişinin araçlı saldırı girişiminde bulunduğunu belirtti.

Olayda ikisi orta derecede 4'ü hafif olmak üzere 6 İsrail polisinin yaralandığını dile getiren Rosenfeld, eylemcinin vurularak öldürüldüğünü kaydetti.

Öte yandan yerel kaynaklar, araçla ezme girişiminde bulunan kişinin Filistinli olduğunu ve kimliğinin henüz bilinmediğini aktardı.

Doğu Kudüs'te bulunan Şeyh Cerrah Mahallesi, buradaki bazı Filistinli ailelerin İsrail tarafından zorla evlerinden çıkarılması planıyla uzun zamandır gündemde.

Filistinliler, İsrail'in tehcir planına karşı mahallede uzun süredir gösteriler düzenliyordu.

İsrail polisi ise evlerinden çıkarılma tehdidiyle karşı karşıya olan Filistinli ailelerin kaldığı sokağı barikatlarla kapatarak bölgeye girişlere kontrollü olarak izin veriyordu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

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