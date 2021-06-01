Son dakika haberi: Doğu Karadeniz'de trafik kazalarında düşüş
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi: Doğu Karadeniz'de trafik kazalarında düşüş

Son dakika haberi: Doğu Karadeniz'de trafik kazalarında düşüş
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberine göre Türkiye'de 2020 yılında ölümlü-yaralanmalı kaza sayısı 2019 yılına göre yüzde 14,1 azalarak 150 bin 275 olurken Doğu Karadeniz'de de ölümlü-yaralanmalı kaza sayısı aynı dönemde yüzde 16,9 oranında azalarak 5 bin 194'e düştü.

Türkiye'de 2020 yılında ölümlü-yaralanmalı kaza sayısı 2019 yılına göre yüzde 14,1 azalarak 150 bin 275 olurken Doğu Karadeniz'de de ölümlü-yaralanmalı kaza sayısı aynı dönemde yüzde 16,9 oranında azalarak 5 bin 194'e düştü.

TÜİK Trabzon Bölge Müdürlüğü'nün karayolu trafik kazası istatistiklerine dayalı olarak derlediği bilgilere göre, 2020 yılında Türkiye'de ölümlü-yaralanmalı kaza sayısı 2019 yılına göre yüzde 14,1 azalarak 150 bin 275 olurken Doğu Karadeniz'de de ölümlü-yaralanmalı kaza sayısı aynı dönemde yüzde 16,9 oranında azalarak 5 bin 194'e düştü. Bu kazalarda toplam 178 kişi yaşamını yitirirken 8 bin 180 kişi yaralandı. Ayrıca ölenlerin yüzde 57,3'ü kaza yerinde hayatını kaybetti.

Bir önceki yıla göre ölümlü-yaralanmalı kaza sayısı 2020 yılında Doğu Karadeniz (TR90) illerinden Giresun'da yüzde 22,1 azalarak 838, Artvin'de yüzde 21,6 azalarak 313, Rize'de yüzde 16,4 azalarak 631, Ordu'da yüzde 15,6 azalarak bin 620, Trabzon'da yüzde 15,3 azalarak bin 494 ve Gümüşhane'de yüzde 11 azalarak 298 oldu. Bu kazalarda Trabzon'da 57, Ordu'da 45, Giresun'da 33, Rize'de 21, Artvin'de 12 ve Gümüşhane'de 10 kişi yaşamını yitirirken yaralı sayısı Ordu'da 2 bin 454, Trabzon'da 2 bin 322, Giresun'da bin 313, Rize'de 980, Gümüşhane'de 580 ve Artvin'de 531 oldu.

Ölümlü-yaralanmalı kaza sayısı dikkate alınıp kaza başı yaralı sayısı incelendiğinde bu değerin Doğu Karadeniz'de en fazla 1,95 ile Gümüşhane'de olduğu, Gümüşhane'yi sırası ile 1,70 ile Artvin'in, 1,57 ile Giresun'un, 1,55 ile Rize ve Trabzon'un ve 1,51 ile Ordu'nun takip ettiği görüldü. Bu değerler dikkate alındığında Doğu Karadeniz'de bulunan Ordu haricindeki diğer iller 1,51 olan Türkiye değerinin üzerinde yer aldı. - TRABZON

Son dakika haberi: Doğu Karadeniz'de trafik kazalarında düşüş

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Hasan Polatkan İbrahim Aydemir Binali Yıldırım
Magazin Murat Boz Demet Evgar İbrahim Tatlıses Barış Murat Yağcı
Spor Burak Yılmaz Ergin Ataman Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi: Doğu Karadeniz'de trafik kazalarında düşüş - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.6.2021 13:39:34. #1.16#

title