Son dakika haberi | Doğu'dan batı illerine gönderilen kurbanlıklar yola çıktı Son dakika habere göre Doğu Anadolu Bölgesi'nde, önde gelen hayvancılık merkezlerinden Erzurum ve Kars'taki besiciler, Kurban Bayramı için besledikleri kurbanlıklarını gerekli kontrollerden geçirdikten sonra batı illerine götürmeye başladı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde, önde gelen hayvancılık merkezlerinden Erzurum ve Kars'taki besiciler, Kurban Bayramı için besledikleri kurbanlıklarını gerekli kontrollerden geçirdikten sonra batı illerine götürmeye başladı.

Türkiye'nin kurbanlık deposu olarak bilinen Doğu Anadolu Bölgesi, bu yıl da besicilerin büyük emekle yetiştirdiği kurbanlıkların sevkiyle hareketlendi.

Özellikle büyükşehirlere kurbanlık sevkiyatların başlamasıyla, kente ilçelerin yanı sıra çevre illerden gelen besiciler, Erzurum Canlı Hayvan Pazarı'nda hareketliliği artırdı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyulan modern hayvan pazarında, hayvanların bakımlarını yaparak yemlenme ve su ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılayan besiciler, kurbanlıklarını pazarlıkla satmaya çalışıyor.

Alıcılar da denetimler sonrası gerekli kontrollerini yaptıkları kurbanlıklarını alarak tır ve kamyonlarla yola çıktı.

Erzurum Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Erhan Çiftgül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte insanların büyük çoğunluğunun geçim kaynağının hayvancılık olduğunu söyledi.

Erzurum'da geçmişten bugüne tarım ve hayvancılığın önemli noktada olduğunu ifade eden Çiftgül, şöyle devam etti:

"Hayvan sayımızda sürekli artış var. İlimizde 827 bin büyükbaş, 781 bin küçükbaş hayvan varlığımız mevcut. Doğu Anadolu, Türkiye'de hayvan üretici ve yetiştirici bölge olarak adlandırılıyor. Erzurum'da her yıl 275 bin civarında buzağı, 250 bin civarında küçükbaş doğum yapıyor. Bu anlamda üretici il olmamız sebebiyle, bunların bir kısmı 9. ve 10. aylarda, bir kısmı da Kurban Bayramı zamanında başka illere sevk ediliyor. " dedi

Çiftgül, hayvan üretimi anlamında Erzurum'un sayılı illerden olduğunu belirterek, hayvan sayısı anlamında ise Türkiye'nin ikinci ili olduğunu kaydetti.

Kentte yaklaşık 55 bin büyükbaş, 60 bin küçükbaş kurbanlık sevkiyatı ve mevcudiyeti olduğunu anlatan Çiftgül, "Özelikle mevsimleri bildiğimiz için, pandemi süreciyle mart ayından önce, bütün personelimizle pandemiden etkilenmemek adına, Kurban Bayramı dönemini sorunsuz ve rahat geçirmek için bütün ilçe ve mahallemizde aşılama çalışmamızı yaptık." diye konuştu.

Çiftgül, Tarım ve Orman Bakanlığının aldığı Kovid-19 tedbirleri kapsamında, il ve ilçelerde kurban hizmetleri komisyonlarının kurulacağını belirterek, bu kapsamda hayvan pazarlarına maskesiz giriş olmayacağını, el dezenfektanların bulundurulması, sosyal mesafeye dikkat edilmesi ve alışverişlerin tokalaşmadan yapılması gibi tedbirlerin uygulanacağını sözlerine ekledi.

Kars

Kars'ta ise Kurban Bayramı öncesinde ülkenin dört bir köşesine kurbanlık gönderen besicilerin kurbanlıkları, sevk öncesi büyük titizlikle sağlık kontrolünden geçiriliyor.

Kars Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı'ndaki kontrol merkezinde, besi çiftliklerinden, köy ve ilçelerden gelen kurbanlıklar, veteriner hekimlerce teker teker incelenerek sevk izni veriliyor.

Pazara ya da şehir merkezine kamyon ve tırlarla getirilen canlı hayvanlardan aşısı eksik olanlar, küpesi ve pasaportu olmayanların başka illere sevkine izin verilmiyor.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce yapılan sıkı denetim sonrası Türkiye'nin bir çok iline kurban sevkiyatı gerçekleştiriliyor.

Burdur'a kurbanlık satan besicilerden Yavuz Mert, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayvan piyasasının uygun olduğunu belirterek, "Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri köy köy dolaşarak aşı işlemlerini gerçekleştirdi. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince araçlar dezenfekte ediliyor, pasaportlar tek tek kontrol edilerek küpelerle karşılaştırılıyor, aşılar kontrol ediliyor, daha sonra sevk izni veriliyor." dedi.

Kars'tan Türkiye'nin her yerine kurbanlık gönderdiklerini anlatan Mert, "Batı ve farklı noktalara gönderilen kurbanlıklarımızın bakımı yaylada, merada yapılıyor. Devletimiz de bütün aşıları düzenli olarak yapıyor, alan da satan da memnun. Kurbanlıklarımızda ciğer, tırnak sıkıntısı yok, yaylada otlatıldılar. İnşallah güzel, hayırlı bir bayramı geçireceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA