Son dakika haberi | Doğu'daki kan bağışı seferberliğinde binlerce ünite kan toplandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi | Doğu'daki kan bağışı seferberliğinde binlerce ünite kan toplandı

Son dakika haberleri: Türk Kızılay Güney Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürlüğünün, 6 ilde, azalan stokları artırmak için başlattığı kampanya ile binlerce ünite kan toplandı.

07.06.2020 14:38 | Son Güncelleme: 07.06.2020 14:44

Türk Kızılay Güney Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürlüğünün, 6 ilde, azalan stokları artırmak için başlattığı kampanya ile binlerce ünite kan toplandı.

Türk Kızılay Bölge Müdürlüğü, azalan kan stoklarını artırmak amacıyla, sorumluluk alanında bulunan Diyarbakır, Mardin, Siirt, Batman, Bingöl ve Şırnak'ta, Sağlık ve Milli Eğitim İl müdürlükleri ile Müftülük iş birliğiyle, yaklaşık bir ay önce kan bağışı kampanyası düzenledi.

Kan bağışını artırmak için başlatılan seferberliğe vatandaşların yanı sıra kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve partilerden de büyük destek geldi.

Kan bağışında bulunan kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının sosyal medyadan yaptığı çağrı ile kampanyaya destek her geçen gün artıyor.

Toplumun her kesiminin destek verdiği kampanya doğrultusunda, sadece bir ayda 7 bin ünite kan bağışı yapıldı.

6 ildeki 46 hastanenin kan ihtiyacı karşılandı

Bölge Müdürü Dr. Naif Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kan stoklarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yaşanan panik ve tedirginlikten dolayı kritik seviyeye indiğini ifade ederek, bu nedenle 8 Mayıs'ta, 6 ilde kan bağış kampanyası başlattıklarını belirtti.

Türk Kızılay olarak her türlü tedbiri aldıklarını, hem çalışanlar hem de vatandaşlar için hijyen koşullarını sağladıklarını dile getiren Yılmaz, kampanya kapsamında, kentlerin farklı noktalarında vatandaşların, Kızılay'a ait araçlarda kan bağışında bulunabildiğini aktardı.

Yılmaz, insanların kan ihtiyacının süreklilik arz eden bir durum olduğuna işaret ederek, bölgede Sağlık ve Milli Eğitim müdürlükleri ile Müftülüklerle kan bağışı konusunda duyarlılık oluşturmak amacıyla çok geniş bir çalışma başlattıklarını kaydetti.

Sorumluluk alanlarında bulunan 6 ildeki 46 hastanenin kan ihtiyacını karşıladıklarını anlatan Yılmaz, bölgede 24 saat her hastaneye istenilen her kanı ulaştıracak şekilde devamlılığı sağladıklarını kaydetti.

Stoklar dolmadı ama artışa geçti

Kan bağışında bulunan kurumun, başka bir kuruma bağış yapma konusunda çağrıda bulunduğuna dikkati çeken Yılmaz, şöyle konuştu:

"Biz buna sosyal medyada 'meydan okuma' diyoruz. Bu kurumlarımız kan veriyor. Sonra, 'Biz buraya geldik, siz neredesiniz?' diye meydan okuma yapıyor. Bu sefer, iyilik ve güzellik yolunda meydan okunuyor. Kurumlardan katılımlar çok güzel oldu. Stoklarımız dolmadı ama artışa geçti. Aşağılardan yukarıya çıkmaya başladı. Gelen bütün kan ihtiyacı taleplerini karşıladık. Bütün hastalara umut olduk. Kampanyaya ilginin, devamlı olmasını istiyoruz. Kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partiler, inanılmaz destek verdi. Kampanyada iyi bir noktaya geldik."

Yılmaz, kampanyanın bütün canlılığıyla sürdüğünü, her geçen gün kurumlardan gördükleri desteğin arttığını bildirerek, kurumların ardından toplumun diğer katmanlarına da ulaşmak istediklerini dile getirdi.

"Halkımız her zaman zor günlerimizde yanımızda oldu. Bu gibi günlerde de yanımızda olacaklarına, hastalara, insanlara sahip çıkacaklarına inancım tamdır." diyen Yılmaz, kampanya ile amaçlarının; farkındalık oluşturmak, ülke ve bölge geneli azalan kan stoklarını artırmak, acil ve sürekli kan ihtiyacı olan hastaların hayatlarını kurtarmak ve onlara umut olmak olduğunu vurguladı.

Yaklaşık 7 bin ünite kan toplandı

Yılmaz, pandemi döneminde başlattıkları kampanyaya destek olan valiliklere, kaymakamlıklara, Sağlık, Milli Eğitim Müdürlüklerine, müftülüklere, Diyanet Vakfına bağlı dernekler, sivil toplum kuruluşları, sendikalar, siyasi partiler ve tüm kamu kurum ve kuruluşların idareci ve çalışanlarına, yanlarında oldukları için Kızılay ailesi olarak şükranlarını ve teşekkürlerini sunduğunu belirtti.

Kan bağışı sayesinde yaklaşık 7 bin ünite kan toplanarak hayatların ve umutların sönmesinin önüne geçildiğini aktaran Yılmaz, bu zorlu sürecin hep birlikte atlatıldığını vurguladı.

Yılmaz, "Fakat bilinmelidir ki kan acil değil, sürekli ihtiyaçtır. Bu sebeple bütün vatandaşlarımızı, sadece koronavirüs gibi afetlerde veya ramazan ayı gibi stoklarımızın azaldığı dönemlerde değil, sürekli kan bağışına bekliyoruz ve diyoruz ki, 'Senin 15 dakikan başkasının bir ömrü olsun'. İyiki varsınız kan dostları." diye konuştu.

Son dakika haberi | Doğu'daki kan bağışı seferberliğinde binlerce ünite kan toplandı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Dünya bu koronavirüs haritasını konuşuyor! Türkiye listedeki sıralamasıyla devleri geride bıraktı Haber
Dünya bu koronavirüs haritasını konuşuyor! Türkiye listedeki sıralamasıyla devleri geride bıraktı
Canlı yayında söylediği sözler başını yaktı! Taha Duymaz'ın 1 milyonluk Instagram hesabı kapatıldı Haber
Canlı yayında söylediği sözler başını yaktı! Taha Duymaz'ın 1 milyonluk Instagram hesabı kapatıldı
Koronavirüs kan gruplarını farklı etkiliyor! Bilim insanları en çok etkilenen grubu tespit etti Haber
Koronavirüs kan gruplarını farklı etkiliyor! Bilim insanları en çok etkilenen grubu tespit etti
Güzel oyuncu Merve Boluğur, sevgili kriterlerini paylaştı! Dikkat çeken yaş detayı Haber
Güzel oyuncu Merve Boluğur, sevgili kriterlerini paylaştı! Dikkat çeken yaş detayı
Elazığ'da, ABD'nin 50 yıl önce gönderdiği margarin yağlar, bir okulun çatı katından çıktı Haber
Elazığ'da, ABD'nin 50 yıl önce gönderdiği margarin yağlar, bir okulun çatı katından çıktı
Erdoğan talimat verdi, çalışmalar tamamlandı! Çiftçiye hazineden ücretsiz arazi verilecek Haber
Erdoğan talimat verdi, çalışmalar tamamlandı! Çiftçiye hazineden ücretsiz arazi verilecek
'Koronavirüs aşısı yaptıracağım' diye kandırdığı kızlarına kadın sünneti yaptırdı
"Koronavirüs aşısı yaptıracağım" diye kandırdığı kızlarına kadın sünneti yaptırdı
Bakan Koca'yı uyutmayan kare! Gece 03.43'te paylaşıp isyan etti
Bakan Koca'yı uyutmayan kare! Gece 03.43'te paylaşıp isyan etti
Güvenlik görevlisi, markette olay çıkaran müşteriyi tek yumrukla yere serdi
Güvenlik görevlisi, markette olay çıkaran müşteriyi tek yumrukla yere serdi
Bakan Koca'nın fotoğrafını paylaştığı maskeyi gözüne takan kişi konuştu: Gözüme güneş geldiği için maskeyle kapattım
Bakan Koca'nın fotoğrafını paylaştığı maskeyi gözüne takan kişi konuştu: Gözüme güneş geldiği için maskeyle...
Malatyalı hoca, canlı yayında 'Allah 'ol' der oluverir' dediği sırada sallanmaya başladı
Malatyalı hoca, canlı yayında "Allah 'ol' der oluverir" dediği sırada sallanmaya başladı
Son dakika: Libya'da Hafter'e bir darbe daha! Vişke beldesi UMH'nin kontrolüne geçti
Son dakika: Libya'da Hafter'e bir darbe daha! Vişke beldesi UMH'nin kontrolüne geçti
Faytonların yasaklandığı Adalar'da bu kez de başka bir ulaşım krizi çıktı
Faytonların yasaklandığı Adalar'da bu kez de başka bir ulaşım krizi çıktı
Kamyonet sürücüsü, aracının direksiyonunu bırakıp kapıdan sarkarak el salladı
Kamyonet sürücüsü, aracının direksiyonunu bırakıp kapıdan sarkarak el salladı
Ünlü boksör Manny Pacquiao, Filipinler'de başkanlığa adaylığını koydu
Ünlü boksör Manny Pacquiao, Filipinler'de başkanlığa adaylığını koydu
Hatalı tweet atan Koca, takipçisinin uyarısına verdiği yanıtla kahkahaya boğdu
Hatalı tweet atan Koca, takipçisinin uyarısına verdiği yanıtla kahkahaya boğdu
16 yaşındaki erkek öğrencisini istismar eden öğretmene kocası kameralı tuzak kurdu
16 yaşındaki erkek öğrencisini istismar eden öğretmene kocası kameralı tuzak kurdu
Wilfried Zaha'yı Manu'dan ayıran iddia: David Moyes'un kızıyla birlikte oluyor
Wilfried Zaha'yı Manu'dan ayıran iddia: David Moyes'un kızıyla birlikte oluyor
Sibel Can'ın yıllar önce sünnet düğününde dansözlük yaptığı görüntüler ortaya çıktı
Sibel Can'ın yıllar önce sünnet düğününde dansözlük yaptığı görüntüler ortaya çıktı
ABD'deki protestolara dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos da destek verdi
ABD'deki protestolara dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos da destek verdi
Michael Jordan ve Jordan markası, ırkçılıkla mücadele kapsamında 10 yıl için 100 milyon dolar bağışladı
Michael Jordan ve Jordan markası, ırkçılıkla mücadele kapsamında 10 yıl için 100 milyon dolar bağışladı
Erkek arkadaşının trafik kazası yaptığını zanneden genç kız, gittiği olay yerinde hayatının sürprizini yaşadı
Erkek arkadaşının trafik kazası yaptığını zanneden genç kız, gittiği olay yerinde hayatının sürprizini yaşadı
KADEM, 'erkekler yerini bilsin' akımına tepki gösterdi: Kınıyor ve reddediyoruz
KADEM, 'erkekler yerini bilsin' akımına tepki gösterdi: Kınıyor ve reddediyoruz
Otobüste maske takmayan kadın, diğer yolculara küfredip saldırdı
Otobüste maske takmayan kadın, diğer yolculara küfredip saldırdı
Türkiye'nin en zenginleri listesine Denizli'nin Babadağ ilçesinden iki isim girdi
Türkiye'nin en zenginleri listesine Denizli'nin Babadağ ilçesinden iki isim girdi
Platonik aşk cinayetine kurban giden annesine böyle veda etti: Dediğin her şeyi yapacağım
Platonik aşk cinayetine kurban giden annesine böyle veda etti: Dediğin her şeyi yapacağım
Rakibini 40 saniyede mağlup eden ünlü dövüşçü Conor McGregor, 3. kez emekli oldu
Rakibini 40 saniyede mağlup eden ünlü dövüşçü Conor McGregor, 3. kez emekli oldu
Protestolara damga vuran görüntü! Polis memurunun kadın eylemciye müdahale tarzı büyük tepki çekti
Protestolara damga vuran görüntü! Polis memurunun kadın eylemciye müdahale tarzı büyük tepki çekti
İstanbul'dan Tekirdağ'daki yazlıklara talep patlaması yaşanıyor, fiyatlar yüzde 30 arttı
İstanbul'dan Tekirdağ'daki yazlıklara talep patlaması yaşanıyor, fiyatlar yüzde 30 arttı
Kredilerin düşmesiyle otomobil almayı düşünenler dikkat! İşte marka marka en ucuz 2020 model araçlar
Kredilerin düşmesiyle otomobil almayı düşünenler dikkat! İşte marka marka en ucuz 2020 model araçlar
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Leyla Güven Faik Öztrak Berat Albayrak Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Erçel Fatma Girik Hülya Avşar Rafet El Roman
Spor Metin Oktay İlhan Cavcav Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Daha Fazla Libya İntihar Haziran George Floyd
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Doğu'daki kan bağışı seferberliğinde binlerce ünite kan toplandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.6.2020 14:45:19. #1.14#
title