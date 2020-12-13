Son dakika haberi: Doğu Akdeniz'de "kısıtlama" sessizliği sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi: Doğu Akdeniz'de "kısıtlama" sessizliği sürüyor

13.12.2020 20:57 | Son Güncelleme: 13.12.2020 21:00
Son dakika haberi: Doğu Akdeniz'de

Son dakika haberleri... Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasıyla Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'deki cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik devam ediyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasıyla Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'deki cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik devam ediyor.

Adana'da vatandaşların yoğun kullandığı bulvar, cadde ve meydanlar sessizliğe büründü.

Polis ekipleri, ana arter ve kavşaklarda önlem aldı, denetim yaptı.

Mersin

Mersin'de kentin en hareketli noktalarında sessizlik devam etti.

Sahil bandındaki oturma grupları ve yürüyüş parkurlarında sakinlik gözlemlenirken, Beşiktaş ve Mersin İdmanyurdu ve Galatasaray meydanları boş kaldı.

Hatay

Hatay'ın Antakya ilçesinde işlek cadde ve meydanlar kısıtlamanın ikinci gününde sessizliğe büründü.

Yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu Cumhuriyet, Ulus meydanları, Atatürk, Gündüz, Fatih, İnönü, Saray ve Adnan Menderes caddeleri boş kaldı.

Polis ekipleri, kent genelinde denetimlerini sürdürdü.

Osmaniye

Osmaniye'de vatandaşların yoğun bulunduğu noktalarda akşam saatlerinde de sessizlik devam etti.

Kentte, Atatürk Caddesi ile Devlet Bahçeli, Musa Şahin ve Adnan Menderes bulvarlarının sakin olduğu görüldü.

Cumhuriyet ve Devlet Bahçeli meydanları da boş kaldı.

Polis ekipleri, uygulama noktalarında önlem alarak, araçları denetledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal

İlgili Haberler

Doğu Akdeniz'de 'kısıtlama' sessizliği devam ediyor
Doğu Akdeniz'de "kısıtlama" sessizliği devam ediyor
Doğu Akdeniz'de 'kısıtlama' sessizliği devam ediyor
Doğu Akdeniz'de "kısıtlama" sessizliği devam ediyor
OSMANİYE - Doğu Akdeniz'de 'kısıtlama' sessizliği devam ediyor
OSMANİYE - Doğu Akdeniz'de "kısıtlama" sessizliği devam ediyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk İlham Aliyev Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Haluk Bilginer İbrahim Tatlıses
Spor Neymar Adem Ljajic Samet Aybaba Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kaza Rusya Aralık Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Doğu Akdeniz'de "kısıtlama" sessizliği sürüyor - Adana
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.12.2020 21:06:16. #1.15#
title