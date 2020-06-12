Son dakika haberi: Doğu Akdeniz'de cuma namazı, Kovid-19 salgını sonrasında üçüncü kez kılındı Son dakika gelişmesine göre Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'deki camilerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında verilen aradan sonra üçüncü kez cuma namazı kılındı.

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'deki camilerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında verilen aradan sonra üçüncü kez cuma namazı kılındı. Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde cuma namazı için vatandaşlar semt pazarında oluşturulan alana geldi. Namazda, maske takarak önlem alan vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına uygun saf tuttu. Cuma namazını İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Çukurova Kaymakamı Osman Sarı ve Çukurova İlçe Emniyet Müdürü Tansel Orakoğlu da kıldı. Kaynak: AA