Son dakika gündem: Sokağa çıkma kısıtlaması
Son dakika haber: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında hafta sonunu kapsayan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Muş'ta cadde ve meydanlar boş kaldı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında hafta sonunu kapsayan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Muş'ta cadde ve meydanlar boş kaldı.
Muş'ta da vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına uydukları görüldü.
Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla İstasyon ve Atatürk caddeleri sessizliğe büründü.
Polis ekipleri, cadde ve sokaklarda denetim yaptı, vatandaşlar ekip araçlarından anonslarla uyarıldı.
Kentin çeşitli noktalarında denetim gerçekleştiren ekipler, kısıtlamaya uymayanlar hakkında cezai işlem uyguladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yaldız