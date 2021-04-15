Son dakika haberi... Doğal Yaşam Merkezine ziyaretçi kabulü durduruldu

Son dakika haberleri: Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi, sokak hayvanlarına yönelik faaliyetlerine aralıksız biçimde devam ederken, öte yandan ise merkeze, koronavirüs tedbirleri kapsamında 17 Mayıs tarihine kadar ziyaretçi kabulü durduruldu.

Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi, sokak hayvanlarına yönelik faaliyetlerine aralıksız biçimde devam ederken, öte yandan ise merkeze, koronavirüs tedbirleri kapsamında 17 Mayıs tarihine kadar ziyaretçi kabulü durduruldu.

2009 yılından günümüze yaklaşık 10 bin sokak hayvanını sahiplendirerek tüm belediyelere örnek olan Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi, sahiplendirme faaliyetlerine devam ediyor. Sokak hayvanlarının aşılama ve tedavi gibi çalışmalarına da devam edilen merkez, besleme etkinliklerini de sürdürüyor. Öte yandan merkezde yer alan piknik ve park alanlarına ziyaretler ile hayvanları görmek için yapılan geziler, koronavirüs tedbirleri kapsamında durduruldu. Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, Doğal Yaşam Merkezi faaliyetlerinin aralıksız biçimde sürdürüldüğünü ancak ziyaretlere Ramazan Bayramı sonrasında 17 Mayıs tarihine kadar ara verildiğini bildirdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı