Son dakika haberi | Doğal gaz sızıntısından etkilendiğinden şüphelenilen kişi hastaneye kaldırıldı - DÜZCE
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Son dakika haberi | Doğal gaz sızıntısından etkilendiğinden şüphelenilen kişi hastaneye kaldırıldı - DÜZCE

Son dakika güncel haberine göre Düzce'de doğal gaz sızıntısından etkilendiğinden şüphelenilen kişi hastanede tedavi altına alındı.

11.07.2020 23:23 | Son Güncelleme: 11.07.2020 23:28

Düzce'de doğal gaz sızıntısından etkilendiğinden şüphelenilen kişi hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Gülbahar Timur (32) Bahçeşehir semti Güzelbahçe Mahallesi 61. Sokak'taki evde baygınlık geçirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Timur'u Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı.

Karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle tedavisine başlanan Timur'un bilincinin kapalı olduğu öğrenildi.

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Son dakika haberi | Doğal gaz sızıntısından etkilendiğinden şüphelenilen kişi hastaneye kaldırıldı - DÜZCE

Kaynak: AA

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