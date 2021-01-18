Son dakika haberi: Diyarbakır Valisi Karaloğlu, koronavirüse yakalandı
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Son dakika haberi: Diyarbakır Valisi Karaloğlu, koronavirüse yakalandı

18.01.2021 11:46 | Son Güncelleme: 18.01.2021 11:51
Son dakika haberi: Diyarbakır Valisi Karaloğlu, koronavirüse yakalandı

Son dakika haberine göre DİYARBAKIR Valisi Münir Karaloğlu, koronavirüse yakalandığını duyurdu.

DİYARBAKIR Valisi Münir Karaloğlu, koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nun, pazar günü yaptığı koronavirüs testi pozitif çıktı. Koronavirüse yakalandığını sosyal medya hesabında duyuran Vali Karaloğlu, sağlık durumunun iyi olduğunu ifade ederek, "Bir takım belirtiler üzerine Pazar günü yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıktı. Tedavim evde devam ediyor. Durumum çok şükür iyi. Cenab-ı Hak'tan bütün hastalar için şifa niyaz ediyorum" dedi.


Son dakika haberi: Diyarbakır Valisi Karaloğlu, koronavirüse yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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