Son dakika haberi: Diyarbakır Valisi Karaloğlu, koronavirüse yakalandı

DİYARBAKIR Valisi Münir Karaloğlu, koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nun, pazar günü yaptığı koronavirüs testi pozitif çıktı. Koronavirüse yakalandığını sosyal medya hesabında duyuran Vali Karaloğlu, sağlık durumunun iyi olduğunu ifade ederek, "Bir takım belirtiler üzerine Pazar günü yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıktı. Tedavim evde devam ediyor. Durumum çok şükür iyi. Cenab-ı Hak'tan bütün hastalar için şifa niyaz ediyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı