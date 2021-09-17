Son dakika haberi... DİYARBAKIR - Tır ile minibüs çarpıştı: 1 kişi öldü, 19 kişi yaralandı - Haberler
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Son dakika haberi... DİYARBAKIR - Tır ile minibüs çarpıştı: 1 kişi öldü, 19 kişi yaralandı

AA / Osman Bilgin - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Diyarbakır'da tır ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da tır ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.

Diyarbakır Urfa karayolu Gömmetaş mevkisinde plakaları ve sürücülerinin isimleri henüz belirlenemeyen tır ile minibüs çarpıştı.

Olay yerine çağrılan 112 Acil sağlık ekiplerince kentte çeşitli hastanelere kaldırılan 20 yaralıdan 1'i müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların tedavisi sürüyor.

Son dakika haberi... DİYARBAKIR - Tır ile minibüs çarpıştı: 1 kişi öldü, 19 kişi yaralandı

Son dakika haberi... DİYARBAKIR - Tır ile minibüs çarpıştı: 1 kişi öldü, 19 kişi yaralandı

Son dakika haberi... DİYARBAKIR - Tır ile minibüs çarpıştı: 1 kişi öldü, 19 kişi yaralandı

Son dakika haberi... DİYARBAKIR - Tır ile minibüs çarpıştı: 1 kişi öldü, 19 kişi yaralandı
AA / Osman Bilgin - Son Dakika Haberleri
Son dakika! Diyarbakır'da tır ile minibüs çarpıştı: 1 kişi öldü, 19 kişi yaralandı

Son dakika! Diyarbakır'da tır ile minibüs çarpıştı: 1 kişi öldü, 19 kişi yaralandı
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Haber: Son dakika haberi... DİYARBAKIR - Tır ile minibüs çarpıştı: 1 kişi öldü, 19 kişi yaralandı - Haberler
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