Son dakika haberi! Diyarbakır Sebze ve Meyve Hali'nde yangın (1) Son dakika gündem haberi... DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde, Sebze ve Meyve Hali'ndeki komisyoncu dükkanında yangın çıktı.

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde, Sebze ve Meyve Hali'ndeki komisyoncu dükkanında yangın çıktı. Alevlerin söndürülmesi için itfaiye ekipleri, çalışma başlattı.

Merkez Bağlar ilçesinde bulunan Diyarbakır Sebze ve Meyve Hali'ndeki komisyoncuya ait iş yerinde, öğle saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Gökyüzünü siyah dumanlar kaplarken, ihbar üzerine hale itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi, alevlere söndürülmesi için müdahale ediyor.

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HABER: DİYARBAKIR

Kaynak: DHA