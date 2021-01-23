Son dakika haberi: DİYARBAKIR - Pakdemirli: "Son 18 yılda 600 baraj inşa ettik, 1,8 milyon hektar araziyi suya kavuşturduk"

Bir son dakika haberine göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, son 18 yılda 600 baraj inşa ettiklerini, 1,8 milyon hektar araziyi suya kavuşturduklarını belirterek, "Son 2,5 yılda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle de 72 baraj, 80 gölet ve bent, 225 sulama tesisi, 46 içme suyu tesisi, 45 HES başta olmak üzere...

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, son 18 yılda 600 baraj inşa ettiklerini, 1,8 milyon hektar araziyi suya kavuşturduklarını belirterek, "Son 2,5 yılda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle de 72 baraj, 80 gölet ve bent, 225 sulama tesisi, 46 içme suyu tesisi, 45 HES başta olmak üzere toplam 973 tesisi hizmete aldık." dedi.

Bakan Pakdemirli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla iştirak ettiği Diyarbakır-Silvan Barajı Gövde Dolgu Çalışması Tamamlanması Merasimi ile Ergani Barajı, Başlar Barajı ve Ergani İçme Suyu Arıtma Tesisi Açılış Töreni'nde son 18 yılda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde 81 ilin tamamını memba kalitesinde suya kavuşturduklarını, bereketli Anadolu topraklarını da modern sulama sistemleriyle buluşturduklarını söyledi.

Türkiye'nin su zengini bir ülke olmadığını, kurak ve yarı kurak coğrafyada yaşadıklarını dile getiren Pakdemirli, son yıllarda küresel ısınmanın etkilerini de ciddi şekilde hissetmeye başladıklarını, bu nedenle kaynaklardaki her bir damla suyu değerlendirmek ve verimli kullanmak için Bakanlık olarak var güçleriyle çalıştıklarını bildirdi.

"Son 18 yılda 600 baraj inşa ettik, 1,8 milyon hektar araziyi suya kavuşturduk. Son 2,5 yılda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle de 72 baraj, 80 gölet ve bent, 225 sulama tesisi, 46 içme suyu tesisi, 45 HES başta olmak üzere toplam 973 tesisi hizmete aldık." diyen Pakdemirli, geçen yıl salgına rağmen Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı, Kars Barajı ve Sulaması, Konya Ovası 1, 2. ve 3. kısım sulamaları, Hatay-Reyhanlı ve Gaziantep-Doğanpınar Barajı gibi ülkenin önemli sulama yatırımlarını tamamladıklarını anlattı.

İstanbul'un yıllık su ihtiyacının 7 katı

Bakanlık olarak 2021'i "Su ve Sulama Yatırımlarında Hamle Yılı" olarak belirlediklerini ve çalışmalarını hızlandırdıklarını kaydeden Pakdemirli, sulama yatırım bütçesini 2,4 kat artışla 15,3 milyar liraya çıkardıklarını belirtti.

Bakan Pakdemirli, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu yıl yaklaşık 1,6 milyon dekar araziyi sulamaya açmayı hedefliyoruz. Ayrıca 25 yer altı barajımız hazır. Bunu 2023'e kadar 150'ye ulaştırmayı hedefliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, bugün Diyarbakır'da toplam 3 tesisi hizmete alıyoruz ve aynı zamanda GAP'ın en kilit projelerinden biri olan Silvan Barajı'nın gövde dolgu çalışmasını tamamlıyoruz. 7,3 milyar metreküp depolama hacmine sahip Silvan Barajı Projesi, Atatürk Barajı sulamasından sonra ülkemizin en büyük ikinci sulama projesidir. Temelden 175,5 metre yüksekliği ile kaya dolgu baraj tipinde ülkemizin ve Avrupa'nın en yüksek barajıdır. Silvan Barajı'nın büyüklüğünü kısaca anlatmak gerekirse barajda depolanacak su, İstanbul'un yıllık su ihtiyacının 7 katı kadar olacaktır. Barajın yüksekliği, katları 3 metre olan 60 katlı bir gökdelene eşittir. 177 kilometrekare yüzey alanı ile Elazığ'da bulunan 85 kilometrekarelik Hazar Gölü'nün iki katı yüzey alanına sahiptir."

Bugüne kadar gövde dolgu inşası kapsamındaki tüm işleri tamamladıklarını, yıl içinde baraj gövdesinin ön yüz beton kaplama çalışmalarına başlayacaklarını bildiren Pakdemirli, baraj inşası sırasında terör saldırıları nedeniyle şehit olan tüm çalışma arkadaşlarını rahmetle andı.

2022 yılında tamamlanmasını planladıkları Silvan Barajı'yla Diyarbakır ve

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ciddi büyüme ivmesi yakalayacağına dikkati çeken Pakdemirli, sulama inşaatları bitene kadar enerji de üretecek Silvan Barajı'nın zamanla enerji üretimi azaltılarak sulama suyu miktarının 1,8 milyon metreküpe çıkarılacağını anlattı.

Silvan Barajı'nın kanal ve depolama tesislerinin tamamlanmasıyla 2,4 milyon dekar araziyi, diğer bir ifadeyle yaklaşık 5 milyon futbol sahası kadar alanı sulayacağına dikkati çeken Pakdemirli, proje tamamlandığında ekonomiye yıllık 1,9 milyar lira katkı ve yaklaşık 305 bin kişiye istihdam sağlanacağını söyledi.

Başlar Barajı

Bugün bulundukları konumdan kuş uçuşu 39 kilometre uzaklıktaki Başlar Barajı'nın da açılışını yapacaklarını dile getiren Pakdemirli, 30 metre gövde yüksekliği ve 29 milyon metreküp depolama hacmine sahip Başlar Barajı'ndan Bismil ve Silvan ilçelerinin faydalanacağını ifade etti.

Sulama yatırımlarının yüzde 26'sının tamamlandığını, proje sonunda toplam 38 bin 200 dekar alanın sulamaya açılacağını belirten Pakdemirli, projenin tamamlanmasıyla yıllık 30 milyon liranın üzerinde net gelir artışı ve 5 bin kişiye istihdam sağlanacağına işaret etti.

Ergani Barajı ve İçme Suyu Arıtma Tesisi

Bakan Pakdemirli, Ergani ilçesinde de 2 önemli tesisin açılışını yapacaklarını, bunların Ergani Barajı ve Ergani İçme ve Arıtma Suyu Tesisi olduğunu ifade ederek, 15 milyon metreküp su depolama hacmine sahip Ergani Barajı'nın hizmete girmesiyle bu yıl sulama projesinin de hayata geçeceğini söyledi.

Proje sayesinde 19 bin dekar arazinin sulanacağını dile getiren Pakdemirli, sözlerini şöyle tamamladı:

"2 bin 500 kişiye iş imkanı ve ekonomiye yıllık 13 milyon lira ilave katkı sağlanacaktır. Ergani İçme ve Arıtma Suyu Tesisi ile Dicle Barajı'ndan gelen suları arıtarak vatandaşımıza sunacağız. Ergani'nin içme suyu ihtiyacı 10 milyon metreküptür. 126 milyon liraya mal olan bu tesis sayesinde Ergani ve köyleri 16 milyon metreküp içme suyuna kavuşacak ve 2045 yılına kadar içme suyu ihtiyacı karşılanmış olacaktır. Diyarbakır'daki bütün sulama yatırımlarının şehrimize ve bölgemize hayırlar ve bereketler getirmesini diliyorum."

Törene AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Oya Eronat, Mehdi Eker, Ebubekir Bal, DSİ Genel Müdür Vekili Kaya Yıldız, AK Parti İl Başkanı Süleyman Serdar Budak ve MHP İl Başkanı Cihan Kayaalp katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Kaplan