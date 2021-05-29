Son dakika haberi: Diyarbakır merkezli dolandırıcılık operasyonunda 5 kişi tutuklandı

Son dakika haberler... Diyarbakır merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 10 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Diyarbakır merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 10 zanlıdan 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ülke genelinde 2020 ve 2021 yıllarında internet üzerinden işlenen dolandırıcılık suçlarında artış yaşandığının görülmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği görevlilerince kapsamlı çalışma gerçekleştirildi.

Çalışmada, suç örgütünün, Diyarbakır merkez olmak üzere ülke genelinde sosyal medya sitelerinden kendilerini kripto para borsasında güvenilir bir aracı kurum olarak göstererek "kaldıraçlı işlemler, borsada kar bırakan hisse senetlerinin alım satımı, ani yükseliş gösterecek kripto paraların tespiti" gibi yatırım yöntemleri üzerinden sahte görseller ve banka dekontları ile yüksek kar vaatlerinde bulundukları tespit edildi.

Sahte hesaplardan yapılan yorumlar ve internet reklamlarıyla inandırıcılıklarını artırdıkları ve mağdur edilenlerden devlete vergi adı altında tekrar para aldıkları, örgüt üyelerinin bu yöntemle 2 yıllık dönemde yüzlerce vatandaşı dolandırdığı, bunlardan kimlikleri tespit edilen 105 kişinin 400 bin lira zarara uğradığı anlaşıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda 3 ay süren teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucu Diyarbakır merkezli İstanbul, Adana ve Elazığ'da 25 Mayıs'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 adrese baskın düzenlendi.

Operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı. Aramalar sonucu ruhsatsız 2 tabanca, av tüfeği, çok sayıda cep telefonu, bilgisayar, tablet, dijital materyal, mermi ve fişeğe el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin