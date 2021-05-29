Son dakika haberi: Diyarbakır merkezli dolandırıcılık operasyonunda 5 kişi tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi: Diyarbakır merkezli dolandırıcılık operasyonunda 5 kişi tutuklandı

Son dakika haberi: Diyarbakır merkezli dolandırıcılık operasyonunda 5 kişi tutuklandı
Anadolu Ajansı / Osman Bilgin - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Diyarbakır merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 10 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Diyarbakır merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 10 zanlıdan 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ülke genelinde 2020 ve 2021 yıllarında internet üzerinden işlenen dolandırıcılık suçlarında artış yaşandığının görülmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği görevlilerince kapsamlı çalışma gerçekleştirildi.

Çalışmada, suç örgütünün, Diyarbakır merkez olmak üzere ülke genelinde sosyal medya sitelerinden kendilerini kripto para borsasında güvenilir bir aracı kurum olarak göstererek "kaldıraçlı işlemler, borsada kar bırakan hisse senetlerinin alım satımı, ani yükseliş gösterecek kripto paraların tespiti" gibi yatırım yöntemleri üzerinden sahte görseller ve banka dekontları ile yüksek kar vaatlerinde bulundukları tespit edildi.

Sahte hesaplardan yapılan yorumlar ve internet reklamlarıyla inandırıcılıklarını artırdıkları ve mağdur edilenlerden devlete vergi adı altında tekrar para aldıkları, örgüt üyelerinin bu yöntemle 2 yıllık dönemde yüzlerce vatandaşı dolandırdığı, bunlardan kimlikleri tespit edilen 105 kişinin 400 bin lira zarara uğradığı anlaşıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda 3 ay süren teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucu Diyarbakır merkezli İstanbul, Adana ve Elazığ'da 25 Mayıs'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 adrese baskın düzenlendi.

Operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı. Aramalar sonucu ruhsatsız 2 tabanca, av tüfeği, çok sayıda cep telefonu, bilgisayar, tablet, dijital materyal, mermi ve fişeğe el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Canlı kripto para verileri ve tüm kripto para haberleri için tıkla.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

Son dakika! 121 yıl hapis istenen Sibel Gönül tahliye edildi, savcılık karara itiraz etti
Son dakika! 121 yıl hapis istenen Sibel Gönül tahliye edildi, savcılık karara itiraz etti
Yeniden görülen Yasin Börü davasında 20 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi
Yeniden görülen Yasin Börü davasında 20 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi
Bingöl'de 'başlık parası' aileler arasında kavgaya neden oldu
Bingöl'de "başlık parası" aileler arasında kavgaya neden oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hasan Polatkan Mustafa Şentop Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Oğuzhan Koç Demet Akalın Oktay Kaynarca
Spor Fatih Terim Sergen Yalçın Dorukhan Toköz Mustafa Cengiz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi: Diyarbakır merkezli dolandırıcılık operasyonunda 5 kişi tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.5.2021 09:50:12. #1.16#

title