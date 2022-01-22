Son dakika haberi! Diyarbakır merkezli 8 ilde 'veri avı' operasyonu

DİYARBAKIR (DHA) - DİYARBAKIR merkezli 8 ilde, polis ekiplerince düzenlenen 'veri avı' operasyonunda, kullanıcı bilgilerini ele geçiren 12 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kamu kurumlarına internet üzerinden sızarak, vatandaşlık numarası; araç marka, model, şaşi numarası, plaka bilgisi ve e-Okul sistemindeki bilgileri ele geçiren şüphelilere yönelik operasyon yapıldı. Diyarbakır merkezli İstanbul, Mersin, Adana, Bursa, Yalova, Kayseri ve Kırıkkale'de 18 Ocak'ta eş zamanlı düzenlenen 'veri avı' operasyonunda; aralarında 16-17 yaşlarında çocukların da olduğu 12 kişi yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.