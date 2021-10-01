Son dakika haberi... Diyarbakır merkezli 5 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 11 şüpheli yakalandı
AA / Aziz Aslan - Haberler | Güncel
Son dakika gündem haberi: Diyarbakır merkezli 5 ilde, terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı, silah ve patlayıcı yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.
DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır merkezli 5 ilde, terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı, silah ve patlayıcı yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü birimlerince, terör örgütü PKK/KCK'nın Bismil ilçesinde kurye ve iş birlikçi yapılanmasına yönelik 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 11 zanlı gözaltına alındı. Ev aramalarında çok sayıda silah ve patlayıcı madde yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
AA / Aziz Aslan - Son Dakika Haberleri