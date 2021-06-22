Son dakika haberi: Diyarbakır merkezli 4 ildeki DEAŞ operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı
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Son dakika haberi: Diyarbakır merkezli 4 ildeki DEAŞ operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Son dakika haberi: Diyarbakır merkezli 4 ildeki DEAŞ operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Aziz Aslan - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Diyarbakır merkezli 4 ildeki terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Diyarbakır merkezli 4 ildeki terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü DEAŞ'la irtibatlı ve iltisaklı zanlılara yönelik başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında 15 Haziran'da Diyarbakır, Bursa, Muğla ve Malatya'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda yakalanan 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye çıkarılan 18 zanlıdan 4'ü, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 14'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında bir şüphelinin de yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aziz Aslan

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