Son dakika haberi... Diyarbakır'ın geleneksel Murat Şenlikleri'ne 'koronavirüs' engeli

Gelen son dakika haberlerine göre DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesindeki Murat Ovası'nda, geleneksel olarak düzenlenen ve 3 gün süren Murat Şenlikleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında bu yıl yapılmayacak.

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesindeki Murat Ovası'nda, geleneksel olarak düzenlenen ve 3 gün süren Murat Şenlikleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında bu yıl yapılmayacak.

Silvan'a bağlı Kumgölü Mahallesi'nde, 641 yılından beri her 28-30 Mart'ta, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki il, ilçe ve köylerden binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen Murat Şenlikleri, koronavirüs salgını nedeniyle bu sene gerçekleştirilmeyecek. Silvan Kaymakamlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında, Murat Şenlikleri'nin bu yıl düzenlenmemesine karar verildiği belirtildi.

MURAT ŞENLİKLERİ

Murat Şenlikleri, 641 yılından beri kutlanırken, rivayetlere göre, İslam Orduları Komutanı Muaz Bin Cebel, Silvan ve çevresinin fethi ile görevlendirilir. Komutan Cebel, savaştan dönerken Murat Ovası'nda pusuya düşer ve şehit olur. Yine rivayetlere göre, bu şenlik, aslında nişanlı olan Muaz Bin Cebbel'in şehit edilmesi nedeniyle düğünü olarak kutlanır. Dolayısıyla etkinlik, daha çok düğün gibi organize edilir. Murat Şenliği'ne katılanlar, 3'üncü günün gecesinde kına yakıp, geceyi türbede geçirir. Muaz Bin Cebel'in düğününe gelenler, tefler eşliğinde beyit ve kasidelerin ritmine uyarak dans eder. Kadınlar, ellerine mum ile kına yakar.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı