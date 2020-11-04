Son dakika haberi | Diyarbakır'ın elektrik şebekesine 58 milyon liralık yatırım
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Son dakika haberi | Diyarbakır'ın elektrik şebekesine 58 milyon liralık yatırım

04.11.2020 16:04 | Son Güncelleme: 04.11.2020 16:09
Son dakika haberi | Diyarbakır'ın elektrik şebekesine 58 milyon liralık yatırım

Edinilen son dakika haberine göre Dicle Elektrik Dağıtım AŞ Diyarbakır İl Müdürlüğü tarafından 2020 yılı içerisinde Hani, Çınar, Ergani, Çermik ve Kulp ilçelerinde yapılan şebeke yatırımının toplam 58 milyon liraya ulaşması bekleniyor.

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ Diyarbakır İl Müdürlüğü tarafından 2020 yılı içerisinde Hani, Çınar, Ergani, Çermik ve Kulp ilçelerinde yapılan şebeke yatırımının toplam 58 milyon liraya ulaşması bekleniyor.

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ Diyarbakır İl Müdürü Uğur Yaka, 5 ilçe merkezinde 2020 yılı içerisinde başlanan şebeke yenileme çalışmaları için toplam 58 milyon lira harcanacağını açıkladı. Yılsonuna kadar tamamlanması planlanan ve 14 bin aboneyi etkileyecek olan yatırım sayesinde 5 ilçede yaklaşık 100 milyon kilovatsaat kayıp enerjinin kontrol altına alınması hedefleniyor.

Modern aydınlatma şebekesi

Söz konusu yatırımlardan Hani, Çınar, Ergani, Çermik ve Kulp ilçelerinde bulunan toplam 14 bin abonenin olumlu yönde etkileneceğini de kaydeden İl Müdürü Uğur Yaka, "Bir kısmı halen devam eden yatırım projelerimiz ile mevcut elektrik altyapısını iyileştirmenin ötesinde, gelecek yılların enerji talep artışlarını da sağlayacağız. Bu çalışmalarımız sırasında ilçe merkezlerimizde modern aydınlatma tesisleri oluşturularak, abone memnuniyetini de en üst noktaya taşımaya gayret ettik" dedi.

2020 sonunda tamamlanacak

Yaka'nın verdiği bilgiye göre, şu ana kadar Hani'de 12, Çınar'da 12, Ergani'de 9, Çermik'te 9 ve Kulp'ta ise 16 milyon liralık yatırım yapıldı. İlçelerde şebeke yenileme çalışmalarını kapsayan yatırımların 2020 yılı sonuna kadar tamamlanarak devreye alınması hedefleniyor. - DİYARBAKIR

Son dakika haberi | Diyarbakır'ın elektrik şebekesine 58 milyon liralık yatırım
Son dakika haberi | Diyarbakır'ın elektrik şebekesine 58 milyon liralık yatırım
Son dakika haberi | Diyarbakır'ın elektrik şebekesine 58 milyon liralık yatırım
Son dakika haberi | Diyarbakır'ın elektrik şebekesine 58 milyon liralık yatırım

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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