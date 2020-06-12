Son dakika haberi: DİYARBAKIR HDP önündeki eylemde 284'üncü gün
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Son dakika haberi: DİYARBAKIR HDP önündeki eylemde 284'üncü gün

Son dakika haberlerine göre HDP önündeki eylemde 284'üncü günDİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 134 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini sosyal mesafe kuralına uyarak, 284'üncü günde de sürdürdü.

12.06.2020 16:26 | Son Güncelleme: 12.06.2020 16:35

HDP önündeki eylemde 284'üncü gün

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 134 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini sosyal mesafe kuralına uyarak, 284'üncü günde de sürdürdü. Diyarbakır'da oturan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere de çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

13 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla- Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin- Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi Birlik, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar ve Sait Açar'ın oğlu Haşim, terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylece oturma eylemi yapan ailelerden 13'ü, evlatlarına kavuşmuş oldu. Hacire Akar dışındaki 12 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor. Bugün 284'üncü gününde de oturma eylemi, koronavirüse karşı alınan tedbirlere uyularak devam etti.

'O ANNEYİ YALNIZ BIRAKMAYIN?

Terör örgütü PKK tarafından 4 yıl önce kaçırılan oğlu Özkan (15) için eylemini sürdüren Süleyman Aydın, Avrupa ülkelerinde yaşayan Türk vatandaşlarını, PKK'nın kaçırdığını belirttiği kızı Nilüfer (19) için Almanya'da eylem yapan Maide T.'yi desteklemeleri çağrısında bulundu. Aydın, "Bu ailelerin eylemi, Almanya'ya kadar sıçradı. Artık herkes bu HDP'nin ne yüzü olduğunu öğrendi. Buradan Almanya'daki Türklere sesleniyorum. Sizden rica ediyoruz, o anneyi yalnız bırakmayın. O anneye destek verin. İnşallah o anne de kendi evladına kavuşur. Darısı da bizim başımıza olur. Eğer benim oğlum da beni duyuyorsa gelsin, devletine teslim olsun. Bak 13 aile geldi. Umudumuz gittikçe yükseldi. İnşallah siz de sesimizi duyarsınız, teslim olursunuz devletimize. Artık bu hasretlik biter, eve gideriz. Bu HDP'yi de vicdana davet ediyoruz. PKK ile artık aralarına mesafe koysunlar."

Son dakika haberi: DİYARBAKIR HDP önündeki eylemde 284'üncü gün

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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