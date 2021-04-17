DİYARBAKIR - Sakız Dağı'nda açan ters laleler görsel şölen sunuyor
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DİYARBAKIR - Sakız Dağı'nda açan ters laleler görsel şölen sunuyor

Anadolu Ajansı / Ekrem Senvar - Haberler | Güncel

Diyarbakır'ın Ergani ilçesindeki Sakız Dağı'nın zirvelerinde açan ters laleler, doğaya ayrı bir güzellik kattı.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesindeki Sakız Dağı'nın zirvelerinde açan ters laleler, doğaya ayrı bir güzellik kattı.

İlçede bin 200 rakımlı Sakız Dağı'nda baharın gelişiyle "ağlayan gelin" diye adlandırılan ters laleler çiçek açtı.

Kartpostallık görüntüler oluşturan ters laleler, rengarenk görüntüleriyle doğaseverler ve fotoğrafçıların ilgisini çekiyor.

Endemik bitki türleri arasında yer alan ters laleleri koparanlara biyolojik çeşitliliği tahrip etme suçundan 60 bin 163 lira para cezası uygulanıyor.

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DİYARBAKIR - Sakız Dağı'nda açan ters laleler görsel şölen sunuyor
DİYARBAKIR - Sakız Dağı'nda açan ters laleler görsel şölen sunuyor
DİYARBAKIR - Sakız Dağı'nda açan ters laleler görsel şölen sunuyor
DİYARBAKIR - Sakız Dağı'nda açan ters laleler görsel şölen sunuyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Senvar

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