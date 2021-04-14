Son dakika haberi! Diyarbakır'daki aileler, İzmir'de evlat nöbetine devam eden aileye destek verdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi! Diyarbakır'daki aileler, İzmir'de evlat nöbetine devam eden aileye destek verdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi! Diyarbakır'daki aileler, İzmir'de evlat nöbetine devam eden aileye destek verdi

Bir son dakika haberine göre Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan aileler, İzmir'de oturma eylemine devam eden aile ile görüntülü görüşerek destek verdi.

Son Dakika! Eski HDP milletvekili Tuma Çelik, yargılandığı cinsel saldırı davasında delil yetersizliğinden beraat etti
Son Dakika! Eski HDP milletvekili Tuma Çelik, yargılandığı cinsel saldırı davasında delil yetersizliğinden beraat etti

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan aileler, İzmir'de oturma eylemine devam eden aile ile görüntülü görüşerek destek verdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelip HDP il binası önünde evlat nöbetine başlayan ailelerin eylemi 590'ıncı gününde de devam ediyor. İzmir'de terör örgütü PKK tarafından kaçırılan kızı Gamze Laçin için daha önce Diyarbakır'da eyleme katılan Mehmet Laçin, sağlık sorunları nedeniyle yaşadığı İzmir'e dönmek zorunda kaldı. Diyarbakır'daki eylemini HDP İzmir il binası önüne taşıyan baba Laçin'e Diyarbakır'da eylemde olan aileler uzaktan bağlantı yaparak destek verdi. Evlat nöbetindeki ailelerden Celil Begdaş ve Süleyman Aydın eylemi başlatan baba Laçin'e yılmaması gerektiğini aktararak, daha önce Diyarbakır'da da 1 kişiyle eyleme başladıklarını hatırlattı. Sonuna kadar eylemlerinden vazgeçmeyeceğini aktaran aileler, evlatlarını HDP'den istedi. - DİYARBAKIR

Son dakika haberi! Diyarbakır'daki aileler, İzmir'de evlat nöbetine devam eden aileye destek verdi
Son dakika haberi! Diyarbakır'daki aileler, İzmir'de evlat nöbetine devam eden aileye destek verdi
Son dakika haberi! Diyarbakır'daki aileler, İzmir'de evlat nöbetine devam eden aileye destek verdi
Son dakika haberi! Diyarbakır'daki aileler, İzmir'de evlat nöbetine devam eden aileye destek verdi
Son dakika haberi! Diyarbakır'daki aileler, İzmir'de evlat nöbetine devam eden aileye destek verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Meral Akşener Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Hande Erçel Burak Deniz Demet Akalın Murat Yıldırım
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Gökhan Töre Cüneyt Çakır Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Diyarbakır'daki aileler, İzmir'de evlat nöbetine devam eden aileye destek verdi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.4.2021 14:27:24. #1.15#

title