Son dakika! DİYARBAKIR'DA YASA DIŞI BAHİSE 'BANKO 2' OPERASYONU 15 GÖZALTI

DİYARBAKIR'da yasa dışı bahise karşı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 11 adrese 100 personelle düzenlenen 'Banko 2' operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü desteğiyle oluşturulan özel ekiplerin yasa dışı bahise karşı çalışmaları sürüyor. Geçen kasım ve aralık aylarında iki operasyon yapan ekipler bu kez 'Banko 2' ismini verdiği operasyonu gerçekleştirdi. 9 Ocak'ta yasa dışı bahis oynatan bir derneğin de aralarında bulunduğu 11 adresi tespit eden ekipler 100 personelle eş zamanlı operasyon yaptı. Ekipler 10 adreste yaptıkları arama ve incelemelerde 14 adet hard disk, 9 adet cep telefonu, bir miktar esrar, elektrik akımını kesme ve bilgisayarları kapatmada kullanılan 2 adet kumanda, suçtan elde edildiği düşünülen 6 bin 435 TL ve çok sayıda bahis kuponu ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü'nde yapılan işlemlerin ardından güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü sevk edildiği mahkemece tutuklanırken 11'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.