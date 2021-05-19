Son dakika haberi... Diyarbakır'da toplu ulaşım aracının da karıştığı zincirleme kaza: 6 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi... Diyarbakır'da toplu ulaşım aracının da karıştığı zincirleme kaza: 6 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Diyarbakır'da büyükşehir belediyesine ait toplu ulaşım otobüsü ile 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da büyükşehir belediyesine ait toplu ulaşım otobüsü ile 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si ağır 6 kişi yaralandı. Kazada otomobillerden biri hurdaya döndü.

Kaza, Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesi Fiskaya Köprüsü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, büyükşehir belediyesine ait BMC marka 21 AAR 661 plakalı toplu taşıma aracı ile Opel marka 21 AAD 675 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil yola savrulurken, karşı yönden gelen 21 ABC 423 plakalı Renault marka otomobil sürücüsü kazayı görünce bir anda direksiyonu kırmasıyla kaldırıma çarptı. Yaşanan kazada Opel marka otomobil hurdaya dönerken, 2'si ağır 6 kişi ise yaralandı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevre emniyetini alırken, sağlık ekipleri ise olay yerinde yaralılara ilk müdahalesini yaptıktan sonra ambulansla Dicle Üniversite Hastanesine kaldırdı.

Kaza sonrası bölgede trafik akışında aksamalar meydana gelerek metrelerce araç kuyruğu oluştuğu görüldü. Polis ekipleri yaptığı çalışmanın ardından kazaya ile ilgili inceleme başlattı.

(Sedat Irmak - Rıdvan Kılıç/ İHA)

Son dakika haberi... Diyarbakır'da toplu ulaşım aracının da karıştığı zincirleme kaza: 6 yaralı
Son dakika haberi... Diyarbakır'da toplu ulaşım aracının da karıştığı zincirleme kaza: 6 yaralı
Son dakika haberi... Diyarbakır'da toplu ulaşım aracının da karıştığı zincirleme kaza: 6 yaralı
Son dakika haberi... Diyarbakır'da toplu ulaşım aracının da karıştığı zincirleme kaza: 6 yaralı
Son dakika haberi... Diyarbakır'da toplu ulaşım aracının da karıştığı zincirleme kaza: 6 yaralı
Son dakika haberi... Diyarbakır'da toplu ulaşım aracının da karıştığı zincirleme kaza: 6 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kırmızı kategoride 10 milyon liraya kadar ödülle aranan terörist öldürüldü
Kırmızı kategoride 10 milyon liraya kadar ödülle aranan terörist öldürüldü
Trafikte tartıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü! Cinayet anı kamerada
Trafikte tartıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü! Cinayet anı kamerada
Ters dönen aracın içinde sıkışsa da cep telefonunu bir an olsun elinden bırakmadı
Ters dönen aracın içinde sıkışsa da cep telefonunu bir an olsun elinden bırakmadı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Meral Akşener Mustafa Sarıgül Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Özcan Deniz Pınar Altuğ Oktay Kaynarca
Spor Arda Turan Fatih Terim Şenol Güneş Hakan Arslan Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi... Diyarbakır'da toplu ulaşım aracının da karıştığı zincirleme kaza: 6 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.5.2021 20:05:45. #1.16#

title