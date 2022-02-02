Son dakika haberi... Diyarbakır'da terör soruşturmasında gözaltına alınan DBP İl Başkanı tutuklandı - Haberler
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Son dakika haberi... Diyarbakır'da terör soruşturmasında gözaltına alınan DBP İl Başkanı tutuklandı

AA, Aziz Aslan - Güncel
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Son dakika haberi... Diyarbakır'da terör soruşturmasında gözaltına alınan DBP İl Başkanı tutuklandı

Gelen son dakika haberine göre Diyarbakır'da terör soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) İl Başkanı Seval Gülmez, tutuklandı.

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da terör soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) İl Başkanı Seval Gülmez, tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan terör soruşturması kapsamında, terör örgütü PKK'nın talimatı doğrultusunda örgüt propagandasına dönüşen 21 ayrı eyleme katıldığı gerekçesiyle 26 Ocak'ta gözaltına alınan Gülmez'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Gülmez'in, çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanmasına karar verildi.

Diyarbakır'da terör soruşturması kapsamında 26 Ocak'ta düzenlenen operasyonda DBP İl Başkanı Seval Gülmez gözaltına alınmış, DBP il binası ve Gülmez'in evinde arama yapan ekipler toplatma kararı bulunan kitap ve dergiler ile örgütsel afiş, pankart ve dokümanlar ele geçirmişti.

AA / Aziz Aslan - Güncel

Demokratik Bölgeler Partisi, Diyarbakır, Terör, Ocak, Güncel, Haber

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