Son dakika haberi | Diyarbakır'da 'Tarım ve Kırsal Kalkınmada Örgütlenme' paneli Gelen son dakika haberlerine göre Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Avrupa Birliği Bilgi Merkezi ile Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ortaklığında 'Tarım ve Kırsal Kalkınmada Örgütlenme' paneli gerçekleştirildi.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Avrupa Birliği Bilgi Merkezi ile Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ortaklığında 'Tarım ve Kırsal Kalkınmada Örgütlenme' paneli gerçekleştirildi.

DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya moderatörlüğünde gerçekleşen panele, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Songül Akın, TKDK İl Koordinatörü Hikmet Güneş, Diyarbakır Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Zerzevan Kalesi Yerel Eylem Grubu Derneği Başkanı Mehmet Cevat Delil katıldı.

Panelin açılış konuşmasını gerçekleştiren DTSO Başkanı Kaya, tarım sektörünün bölgenin en önemli sektörlerinden biri olduğunu belirterek, pandemi sürecinde tarım sektörünün ve sektördeki yerel ve küçük örgütlenmelerinin ne kadar önemli olduğunun anlaşıldığını söyledi.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ise tarım politikalarını değerlendirmek için Diyarbakır'ın doğru seçim olduğunu kaydederek, AB ülkelerinde geliştirilen tarım örgütlenmeleri ve Türkiye'de son yıllarda destekledikleri örgütlemeler hakkında bilgi verdi. Berger, AB bütçesinin yüzde 50'sini geleneksel olarak tarıma ayırdıklarını, burada ilk hedeflerinin gıda çeşitliliği ve tarımsal üretimin desteklenmesi olduğunu, ancak günümüzde biyoçeşitlilik, tarım kültürünün geliştirilmesi, özellikle kadınların ve gençlerin kendi yörelerinde kalmalarının desteklenmesi gibi çok boyutlu bir yaklaşım geliştirdiklerini aktardı.

Panel daha sonra yerel kurumların kırsal kalkınma ve tarımsal örgütlenmeler alanında değerlendirmeleri ile devam etti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA