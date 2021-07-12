Son dakika haberi! Diyarbakır'da serinlemek için baraj gölüne giren genç boğuldu
Son dakika haberi: Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde serinlemek için Kralkızı Baraj Gölüne giren genç boğuldu.
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde serinlemek için Kralkızı Baraj Gölüne giren genç boğuldu.
Alınan bilgiye göre, Aydın Gider (23), arkadaşlarıyla gezmek için Yoncalı köyü mevkisinde baraj gölü kıyısına gitti.
Serinlemek için baraj gölüne giren Gider (23), bir süre sonra gözden kayboldu.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, AFAD,112 Acil Servis ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi dalgıç ekipleri sevk edildi.
Gölde yapılan arama çalışmaları sonucu Gider'in cesedine ulaşıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Senvar