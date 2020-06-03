Son dakika haberi! Diyarbakır'da sahte para operasyonu
Son dakika haberine göre Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde sahte parayla yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.
03.06.2020 19:23 | Son Güncelleme: 03.06.2020 19:23
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde sahte parayla yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, piyasaya sahte para süreceği öne sürülen R.A, E.A ve T.A'yı takibe aldı.
Yapılan takip sonucu şüphelilerin bulunduğu otomobile operasyon düzenleyen ekipler, araçta yaptıkları aramada sahte para ele geçirdi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyiye sevk edilen zanlılar serbest bırakıldı.
Kaynak: AA