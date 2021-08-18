Son dakika haberi | Diyarbakır'da patlama sesi polisi harekete geçirdi
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Son dakika haberi | Diyarbakır'da patlama sesi polisi harekete geçirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde yaşanan patlama polis ekiplerini harekete geçirdi.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde yaşanan patlama polis ekiplerini harekete geçirdi. Patlamanın olduğu bölgede inceleme yapan polis ekipleri bir hurdacıda inceleme yaptı. Patlamaya ilişkin bir bulguya rastlamayan polis, ilçe genelinde patlamaya ilişkin çalışma başlattı.

Olay, Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi Yeniyol Bulvarı civarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çevrede patlama sesi duyan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken, çevrede çalışma başlatan polis ekipleri patlamanın bir akaryakıt istasyonun bitişiğinde bulunan hurdacı dükkandan olduğu bilgisi üzerine dükkanda arama yaptı. Herhangi bir bulguya rastlamayan polis ekipleri, patlama ile ilgili olarak çalışma başlatarak sesin kaynağını aramaya devam ediyor. Öte yandan hurdacının akaryakıt tesisinin bitişiğinde olması büyük panik yaşattı. - DİYARBAKIR

Son dakika haberi | Diyarbakır'da patlama sesi polisi harekete geçirdi
Son dakika haberi | Diyarbakır'da patlama sesi polisi harekete geçirdi
Son dakika haberi | Diyarbakır'da patlama sesi polisi harekete geçirdi
Son dakika haberi | Diyarbakır'da patlama sesi polisi harekete geçirdi
Son dakika haberi | Diyarbakır'da patlama sesi polisi harekete geçirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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