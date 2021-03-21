Son dakika haberi | Diyarbakır'da Nevruz etkinliğinde terör örgütü propagandası

Son dakika haberler: Diyarbakır'da HDP tarafından düzenlenen Nevruz etkinliğinde bazı grupların terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı görüldü.

Diyarbakır'da HDP tarafından düzenlenen Nevruz etkinliğinde bazı grupların terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı görüldü.

Saat 10.00'da başlayan etkinlik için Bağlar ilçesindeki Nevruz Parkı etrafında yaklaşık 5 bin polis görevlendirildi. Kutlamaların yapılacağı alanda bazı yollar trafiğe kapatılırken, parkın etrafı bariyerlerle çevrildi. Nevruz etkinliğine katılmak isteyenler sabahın erken saatlerinden itibaren alana gelmeye başladı. Güvenlik güçleri, vatandaşları üst kontrolünden geçirdikten sonra HES sorgulaması yaparak alana girişlerine izin verdi.

Etkinlikte bazı gruplar, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan posterlerini ve terör örgütünün sözde bayraklarını açtı. Alanda terör örgütü lehine sloganlar atıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı