Son dakika haberi | Diyarbakır'da, minibüste fazla yolcu taşıma tartışması kamerada
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Son dakika haberi | Diyarbakır'da, minibüste fazla yolcu taşıma tartışması kamerada

Son dakika gündem haberi: DİYARBAKIR'da şehir içi ulaşımı yapan minibüs sürücüsü ile yolcular arasında 'fazla yolcu taşıma' nedeniyle tartışma çıktı.

Son dakika haberi | Diyarbakır'da, minibüste fazla yolcu taşıma tartışması kamerada
01.09.2020 14:45 | Son Güncelleme: 01.09.2020 14:49

DİYARBAKIR'da şehir içi ulaşımı yapan minibüs sürücüsü ile yolcular arasında 'fazla yolcu taşıma' nedeniyle tartışma çıktı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Kayapınar ilçesinde meydana geldi. Şehir içi yolcu taşımacılığı yapan bir minibüs, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak kapasitesinin üzerinde yolcu aldı. Bu duruma tepki gösteren yolcular ile minibüs sürücü arasında tartışma çıktı. Cep telefonu kamerasına da yansıyan görüntülerde yolcular sürücüye 'Kaptan bu kadar fazla yolcu alma' 'Zaten koronavirüs var' 'Yeter ağabey' diyerek tepki gösterdi. Yolcuların tepkisine rağmen sürücünün yolcu almaya devam ettiği anlar da görüntülere yansıdı.


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Kaynak: DHA

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