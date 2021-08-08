Son dakika haberi: Diyarbakır'da kurs binasının çatısında yangın
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Son dakika haberi: Diyarbakır'da kurs binasının çatısında yangın

Son dakika haberi: Diyarbakır'da kurs binasının çatısında yangın
Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre DİYARBAKIR'da, üç katlı Kuran kursu binasının çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahelesi ile kısa sürede söndürüldü.

DİYARBAKIR'da, üç katlı Kuran kursu binasının çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahelesi ile kısa sürede söndürüldü.

Yangın, öğle saatlerinde Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi'nde çıktı. Üç katlı Kuran kursu binasının çatısında dumanlar yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, ölen ya da yaralanan olmazken, çatıda hasar meydana geldi. İtfaiye, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

 FOTOGRAFLI


Son dakika haberi: Diyarbakır'da kurs binasının çatısında yangın
Son dakika haberi: Diyarbakır'da kurs binasının çatısında yangın
Son dakika haberi: Diyarbakır'da kurs binasının çatısında yangın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Emek

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