Son dakika haberi... Diyarbakır'da korkutan yangın: Apartman boşaltıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi... Diyarbakır'da korkutan yangın: Apartman boşaltıldı

Son dakika haberi... Diyarbakır'da korkutan yangın: Apartman boşaltıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberine göre Diyarbakır'da bir apartmanın son katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Diyarbakır'da bir apartmanın son katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler daireyi sararken, apartman tedbir amacıyla boşaltıldı.

Olay, Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi İnönü Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın son katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, apartmanın son katında bulunan bir dairede henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangının çıktı. Dumanın yükseldiğini gören çevredekilerin haber vermesi üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Apartmanda bulunan sakinler binadan kısa sürede tahliye edilirken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika haberi | Diyarbakır'da anne şiddeti kamerada: Önce kafasına bastı, sonra tokatladı
Son dakika haberi | Diyarbakır'da anne şiddeti kamerada: Önce kafasına bastı, sonra tokatladı
Orman Mühendisi Oğuz Avşar Aydın'ın acı haberi baba evine ulaştı! Feryatları yürekleri dağladı
Orman Mühendisi Oğuz Avşar Aydın'ın acı haberi baba evine ulaştı! Feryatları yürekleri dağladı
Düşen yangın uçağının barajdan su aldığı son görüntüleri ortaya çıktı
Düşen yangın uçağının barajdan su aldığı son görüntüleri ortaya çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Şimşek Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Işın Karaca Şeyma Subaşı
Spor Ali Koç Caner Erkin Fatih Terim Mustafa Denizli Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi... Diyarbakır'da korkutan yangın: Apartman boşaltıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.8.2021 13:54:18. #1.14#

title