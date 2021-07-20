Son dakika haber... DİYARBAKIR'DA KAZA 1 ÖLÜ, 3 YARALI
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Son dakika haber... DİYARBAKIR'DA KAZA 1 ÖLÜ, 3 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre DİYARBAKIR'da, hafif ticari araçla ara sokaktan çıkan otomobilin çarptığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

DİYARBAKIR'da, hafif ticari araçla ara sokaktan çıkan otomobilin çarptığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi 1149'uncu Sokak'ta meydana geldi. Mahalle mahalle dolaşıp ayakkabı satışı yapan Celal Korhan yönetimindeki 21 FR 754 plakalı hafif ticari araç, ara sokaktan çıkan sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 31 DU 281 plakalı otomobille çarpışıp takla attı. Kazada Korhan, hayatını kaybetti, diğer araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. İtfaiye, araçta sıkışan Celal Korhan'ın cansız bedenini çıkarırken, yaralılar ise olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatan polis, otomobil sürücüsünü gözaltına alındı. Celal Korhan'nın cansız bedeni ise otopsisi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Son dakika haber... DİYARBAKIR'DA KAZA 1 ÖLÜ, 3 YARALI
Son dakika haber... DİYARBAKIR'DA KAZA 1 ÖLÜ, 3 YARALI
Son dakika haber... DİYARBAKIR'DA KAZA 1 ÖLÜ, 3 YARALI
Son dakika haber... DİYARBAKIR'DA KAZA 1 ÖLÜ, 3 YARALI
Son dakika haber... DİYARBAKIR'DA KAZA 1 ÖLÜ, 3 YARALI
Son dakika haber... DİYARBAKIR'DA KAZA 1 ÖLÜ, 3 YARALI
Son dakika haber... DİYARBAKIR'DA KAZA 1 ÖLÜ, 3 YARALI
Son dakika haber... DİYARBAKIR'DA KAZA 1 ÖLÜ, 3 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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