Son dakika haber! DİYARBAKIR'DA KAPALI DÜKKANDA ÇIKAN YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
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Son dakika haber! DİYARBAKIR'DA KAPALI DÜKKANDA ÇIKAN YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... DİYARBAKIR'da, çanta satışı yapılan iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

DİYARBAKIR'da, çanta satışı yapılan iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, gece saatlerinde merkez Kayapınar ilçesindeki çanta satışı yapan bir dükkanda meydana geldi. Kapalı olduğu sırada dükkanda çıkan dumanı fark eden ekipler, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Bölgeye sevk edilen ekipler, kapalı dükkanın kepenklerini açma girişimlerinin ardından yangına müdahalede bulundu. Ekiplerin çalışması sonucu dükkanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

İtfaiye erlerinin yangı söndürme çalışmalarının ardından yaptıkları incelemede dükkanda malzemelerin çoğunluğu kullanılamaz hale getirildiğini belirledi.

Son dakika haber! DİYARBAKIR'DA KAPALI DÜKKANDA ÇIKAN YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Son dakika haber! DİYARBAKIR'DA KAPALI DÜKKANDA ÇIKAN YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Son dakika haber! DİYARBAKIR'DA KAPALI DÜKKANDA ÇIKAN YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Son dakika haber! DİYARBAKIR'DA KAPALI DÜKKANDA ÇIKAN YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Son dakika haber! DİYARBAKIR'DA KAPALI DÜKKANDA ÇIKAN YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Son dakika haber! DİYARBAKIR'DA KAPALI DÜKKANDA ÇIKAN YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Son dakika haber! DİYARBAKIR'DA KAPALI DÜKKANDA ÇIKAN YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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