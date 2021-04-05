Son dakika haberi! Diyarbakır'da jandarmanın bulduğu yaralı kızıl şahin tedavi altına alındı
Anadolu Ajansı / Bestami Bodruk - Haberler | Güncel
Edinilen son dakika gelişmesine göre Diyarbakır'ın Sur ilçesinde yaralı halde bulunan kızıl şahin, tedavi ediliyor.
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde yaralı halde bulunan kızıl şahin, tedavi ediliyor.
Alınan bilgiye göre, Sur İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karaçalı Mahallesinde devriye görevi sırasında yaralı bir kızıl şahin buldu.
Ekipler kızıl şahini Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bestami Bodruk