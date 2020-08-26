Son dakika haberi... Diyarbakır'da HDP il binası önündeki acılı ailelerin hikayeleri yürek burkuyor Son dakika gündem haberi: Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin umutlu bekleyişi devam ederken, 15 yaşındayken 5 yıl önce kaçırılan kızı Sema için Kocaköy ilçesinden gelen anne Hanım Dalçiçek, kızının lise öğrencisi olduğunu ve kaymakam olacağını belirterek,...

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin umutlu bekleyişi devam ederken, 15 yaşındayken 5 yıl önce kaçırılan kızı Sema için Kocaköy ilçesinden gelen anne Hanım Dalçiçek, kızının lise öğrencisi olduğunu ve kaymakam olacağını belirterek, "Kızım kaymakam olacaktı, PKK yandaşları dağa kaçırdı" dedi.

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin umutlu bekleyişi devam ederken evlat nöbetindeki ailelerin ve dağa kaçırılan çocukların hikayeleri yürek burkuyor.

15 yaşındayken 5 yıl önce kaçırılan kızı Sema için Kocaköy ilçesinden Diyarbakır HDP il binası önünde 358 gündür oturma eyleminde olan Hanım Dalçiçek, eyleminde kararlı olduğunu söyledi.

"KIZIMI KURBAN BAYRAMINDA KANDIRIP DAĞA KAÇIRDILAR"

Kızının 5 yıl önce kurban bayramında dağa kaçırıldığını belirten Dalçiçek, "Kurban bayramı günüydü evden anneannesine gideceğini söyleyerek çıktı ve bir daha kendisinden haber alamadık. Daha sonra biz sorup soruşturduk ardından HDP Kocaköy ilçe binasına gittik. Onlarda bizlere dağa gittiğini söylediler. Benim kızımı okulda arkadaşları kandırdı, sonra kaçırdılar ve sonra dağa götürdüler" dedi.

"5 YILDIR SENİ BEKLİYORUZ KIZIM, KAÇ GEL TESLİM OL"

Kızının lise son sınıf öğrencisi ve hayalleri olan biri olduğunu söyleyen anne Dalçiçek şöyle konuştu:

"Hayalleri vardı. Bana hep derdi; 'Anne ben kaymakam olacağım'. Kızımın tek hayali kaymakam olmaktı, ama PKK yandaşları izin vermedi dağa kaçırdılar. Ben de şuanda kızım için buradayım kızım gelinceye kadarda buradan ayrılmayacağım. Kızım beni görüyor ve izliyor isen sana sesleniyorum kızım, gel teslim ol artık yeterdir. 5 yıldır seni bekliyoruz. Kaç gel güvenlik güçlerine teslim ol".

(Sedat Irmak/İHA)

Kaynak: İHA